На Гавайях проснулся вулкан Килауэа: объявлен красный уровень угрозы. Фото и видео

На Гавайских островах произошло извержение вулкана Килауэа – он вызвал землетрясение магнитудой 4,4.

Об этом сообщила Геологическая служба США. По данным сейсмологов, извержение в кратере вершины началось в воскресенье, 20 декабря около 21:30 по местному времени (понедельник, 21 декабря, 09:30 по киевскому времени) (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В районе объявлен красный уровень угрозы.

Отметим, вулкан Килауэа является одним из самых больших и активных на Гавайских островах. Последний раз он просыпался в мае 2018 года – тогда извержение продлилось до осени и уничтожило город, где жили примерно 10 тысяч человек, а также два прибрежных курорта и значительную часть дорог и инфраструктуры острова, где расположен вулкан.

В общей сложности от разных проявлений активности вулкана пострадали 24 человека, а общий уровень экономического ущерба составил примерно 800 млн долларов США.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря, в Японии произошло сильное землетрясение магнитудой 5,5 из-за чего временно было остановлено движение скоростных поездов.