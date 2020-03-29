Главная Новости
29 марта • обновлено в 17:10
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

На Филиппинах разбился пассажирский самолет. Фото и видео

11.4т
Читать материал на украинском

На Филиппинах в аэропорту Манилы разбился пассажирский самолет.

По сообщениям филиппинских СМИ, ЧП произошло с лайнером авиакомпании Lion Air при взлете.

Самолет перевозил медикаменты. По предварительным данным, на борту было 8 человек – врачи.

В Маниле разбился самолет

В Маниле разбился самолет

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В Маниле разбился самолет

В Маниле разбился самолет

Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Как пишет LIFE SHOT в Telegram, самолет должен был доставить медицинские маски и лекарства врачам, борющимся с коронавирусом. Судно загрузили всего пару часов назад.

Самолет, который разбился на Филиппинах, перевозил средства для борьбы с коронавирусом

Самолет, который разбился на Филиппинах, перевозил средства для борьбы с коронавирусом

LIFE SHOT

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Франции разбился самолет с туристами. Никто из пассажиров не выжил. Трагедия произошла в нескольких километрах от взлетно-посадочных полос.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Кирилл Лютый
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
1
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги