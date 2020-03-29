На Филиппинах в аэропорту Манилы разбился пассажирский самолет.

По сообщениям филиппинских СМИ, ЧП произошло с лайнером авиакомпании Lion Air при взлете.

Самолет перевозил медикаменты. По предварительным данным, на борту было 8 человек – врачи.

В Маниле разбился самолет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В Маниле разбился самолет Телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Как пишет LIFE SHOT в Telegram, самолет должен был доставить медицинские маски и лекарства врачам, борющимся с коронавирусом. Судно загрузили всего пару часов назад.

Самолет, который разбился на Филиппинах, перевозил средства для борьбы с коронавирусом LIFE SHOT

Как писал OBOZREVATEL, ранее во Франции разбился самолет с туристами. Никто из пассажиров не выжил. Трагедия произошла в нескольких километрах от взлетно-посадочных полос.

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