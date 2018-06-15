Я почему ничего не говорю особо о встрече семёрки или переговорах с Северной Кореей - а потому что единого мнения у думающего человека тут быть не может.

С 7й несомненно одно - наша торговая практика прошлых лет, на самом деле не отвечает нашим интересам и задачам. Европа и Япония, действительно имеют куда более закрытый от нас рынок, чем мы от них. Конечно, при этом нужно говорить и качестве нашего товара и эффективности наших заводов, которые могут быть серьёзно позади таких же аналогов в Европе или Японии. Но так или иначе, сама история, что свободная торговля возможна только при справедливой торговле - на сегодня отсутствует.

И я здесь никого не виню и не хочу тыкать пальцем в европейцев, как будто дело в них. Дело и в нас самих. Мы привыкли хорошо жить и жить дёшево. Потому мы не возмущаемся, когда завод, делавший вентиляторы уехал куда-то. Потом мы не возмущаемся, когда проект по программированию ушёл в Индию. Потом мы уже не возмущаемся, что на американский рынок впервые выходят китайские машины. И всё потому что мы предпочитаем плохие джинсы из Мексики или откуда-то, за 20$, нежели хорошие американские джинсы за 150$. И это наша позиция безмозглого потребителя, который больше не зашивает дыры, а просто выкидывает в помойку - привела вот именно к тому, что мы имеем - из Америки сами американцы, вывели 44000+ заводов в страны третьего мира. Европейцы, такой идиотской ситуации не имеют. Их заводы их же управляющие модернизируют и они продолжают гудеть. Наши менеджеры предпочитают делать это в Китае, а наших рабочих послать на 3 буквы.

С этим надо бороться. И не политическими истериками, а на самом деле. И тут нужна гибкость. Где-то тарифы и пошлины, где-то полный запрет на ввоз, где-то комплексные переговоры о полном Общем и свободном рынке для всего и всех. Также нужно некоторым стратегическим индустриям у нас тут предложить пройти модернизацию, даже с финансовым кредитом от государства, как сделали с Дженерал Моторс.

Потому что не важно, кто у нас президент, но некоторые индустрии мы любой ценой потерять не должны. Повторю для особо упёртых - любой ценой. Например, пусть нам стоить алюминий будет дороже, но останется в рабочем состоянии у нас в стране. Так как если подумать, что будет после остановки выделки алюминия в стране, мы будем в такой глубокой заднице, что говорить не хочу - если не дай бог какие-то внешние военные проблемы и т.д. При этом ещё раз повторю - если мы используем наш алюминий и цены на него слишком велики, то нужно задать менеджменту вопрос - почему такие цены и не пришло ли время провести реорганизацию производства. Или мы уйдём к их конкурентам, которые всегда найдутся.

Идея, что нужно начать что-то делать против Китая и всех остальных, которые, пардон, но гребут слишком под себя, была на последних 3х выборах президента. И не наша вина, что Обама в 2008 году, на каждом углу кричал об этих несправедливостях и не сделал ровным счётом ничего, чтобы это изменить. Хотя идея защиты рабочих мест - чисто демократическая. И это же не секрет, что целые города на периферии - стоят пустыми. Я их видел. Фабрики закрыты. Наши американские фабрики, просто взяли и вывезли куда-то. Потому что там дешевле рабочая сила или законы работают лучше.

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Не отвечать - это не работает больше. Правильно отвечать как - надо думать. Я уверен, что Трамп, так как он ведёт переговоры, то что он знает, каким образом он хочет перегнуть эту палку - не добьётся ничего. Но он абсолютно прав, что он начал тормошить этот замёрзший муравейник. Иначе мы под фанфары глобализации, не сможем поддерживать ни страну, ни уровень жизни. Рабочий с фабрики теряет и знания и опыт, уходя работать в 2 столовые, чтобы покрыть свои расходы по жизни. И именно такие работы растут в стране. Производительный сектор падает. И если б он падал в руки наших автоматов только - я бы не возмущался так. Но он попадает в руки наших врагов, действиями менеджмента и отдельных профсоюзов. Попадёт, если мы не начнём что-то делать. Вместо этого мы тратим все силы на возмущение как Трамп это делает.

Это уже даже не смешно и не интересно - мы что за год не поняли как Трамп ведёт дела? Плохо ведёт - это аксиома. Но это не меняет ни на йоту то послание, что он несёт с этим - что эти дела надо делать. Мы слишком зажрались на китайском дерьме и сопротивляемся тому, что нам объективно необходимо.

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Вторая часть - Северная Корея. Я опять таки ничего не хочу доказывать или говорить - потому что я не знаю, что дальше. Если внезапно выяснится, что Ким, честный фраер и на самом деле решился на какую-то модернизацию своей убогой страны и потому решился на деэскалацию с миром - дай бог, чтобы это было так. И опять таки мне плевать, кто ему руки пожимает - Трамп или кто-то. Мне важен результат, если он будет. Пока результата мы не видим. Мы пошли на уступки, но взамен получили обещания. Я так понимаю, у обещаний есть срок - если выяснится, что это провал, значит - тем хуже для нас. Но не встречаться с Кимом, не попробовать, не решиться на что-то - я считаю хуже, чем быть потом разочарованными.

Потому ещё и ещё раз - давайте видеть большую картину - процветание и безопасность этой нашей страны. И кто этого добьётся или кто к этому подтолкнёт - мне абсолютно не важно. Ещё раз повторю: если демократы молчали последние 20 лет, имея эти самые идеи, то пенять на то, что популист Трамп, их у них скомуниздил и использует себе в загашник - глупо и смешно. То, что нужно, как Обама с Кубой, думать вне обычных реалий с Северной Кореей - тоже для меня очевидно. Надо пробовать всё. И если не получится, то мы доказали, что ещё один путь не работает. Доказали, так как альтернатива с войной в Корее, нисколько не лучше.

Трамп уйдёт, государство останется. И я бы очень хотел, чтобы демократ более умно, но поднял те же самые проблемы. Вёл те же самые переговоры, но с лучшим пониманием проблем. Видел те же самые пустые фабрики и начал что-то делать по данному поводу, даже очень непопулярное, потому что иначе это конец страны. Надеюсь, мы дождёмся такого человека. Который и лозунги правильные напишет и мозги будет иметь, как правильно достигнуть всего этого. Но пока, даже то, что мы все оживились и проснулись, так как внезапно давние проблемы посмели обсуждать, а мы не ожидали того - уже хорошо.

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Последнее - когда люди говорят Вашингтонское болото, они именно имеют ввиду тех, кто знает о проблемах и знает, что нужно делать, но так как это болезненно и политически мало-выгодно, то никто ничего не делает. А между тем люди страдают, теряют работу, становятся бедными. Зато политики громко обсуждают, как они защищают средний класс. Нихе*а они не защищают уже давно. Они защищают только своё насиженное место в Конгрессе. И ничего больше. И рано или поздно, но начинается такое брожение и такое возмущение, что даже умные и толковые, но нерешительные, теряют власть. Вместо них приходит популист с большими яйцами, который говорит - я им всем покажу кузькину мать. И начинает какие-то движения тут и там, которые может не изменят почти ничего, но память оставят долгую. И главное скажут - вот он выполнил обещания и начал чистить то самое болото.

Так вот если мы хотим, чтобы наши мозги и нормальные идеи ценились этим самым народом, то нужно отрастить пару яиц и что то, пусть не всегда правильно, но делать. А не только разводить бесконечные беседы. Иначе это будет политика Византийской империи в новом времени, где евнухи, обладая мозгами, не имели решимости что-то сделать. И потому дело стояло на месте - столетиями. Аж до падения Константинополя, в руки тех, кто был в разы глупее и более дик, но зато имел решимость, что-то сделать.