"Мы – с Украиной!" Дуда поддержал Зеленского и жестко обратился к России

Президент Польши Анджей Дуда, который 31 августа встретился с украинским главой Владимиром Зеленским, заверил в продолжении поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Зеленским. Дуда подчеркнул, что украинское государство должно вернуть свои территории, передает пресс-служба Офиса президента.

"Наша позиция в этом контексте по России однозначна – мы считаем, что политика санкций должна быть продолжена, потому что это наиболее мирный способ заставить, чтобы государство придерживалась стандартов международного права.

Подчеркиваю, что сегодня эти стандарты нарушаются. Мы здесь всегда будем стоять бок о бок с Украиной, потому что она должна вернуть свою территориальную целостность", – отметил Дуда.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский president.gov.ua

Президент Польши считает, что успешный процесс возвращения пленных стал бы важным элементом в процессе урегулирования ситуации в стране.

"Мы стоим с Украиной и поддерживаем ее. Украина является свободным, суверенным и независимым государством. И таким должна оставаться. Никто не может нарушать спокойствие и территориальную целостность Украины. Особенно теперь – в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны – надо подчеркивать, как важно, чтобы никому не позволять ни в Европе, ни в мире изменять границы силой. Так произошло в Украине в 2014 году, и ситуация должна вернуться к нормальной – полной территориальной целостности Украины", – отметил политик.

Президент Польши также рассказал о сотрудничестве с Украиной в военной сфере, в частности, о помощи в лечении и реабилитации раненых украинских бойцов. Кроме того,создана и действует украинско-польско-литовская бригада.

"Мы хотели бы, чтобы это сотрудничество развивалось, чтобы Украина была ближе к ЕС и НАТО", – заявил Дуда.

Пресс-конференция президентов president.gov.ua

В свою очередь Владимир Зеленский отметил помощь и принципиальную позицию Польши в борьбе Украины против российской агрессии.

"Сегодня я искренне поблагодарил Польшу и всей польский народ за поддержку Украины в сложное время российской агрессии. Спасибо, что уверенно стоите на защите международного права. Мы высоко ценим принципиальность, решительность и высокий профессионализм вашей делегации в Совете безопасности ООН, Европейском Союзе, НАТО и других международных организациях", – сказал украинский лидер на пресс-конференции.

По его словам, стороны скоординировали дальнейшие шаги для прекращения войны на востоке Украины и возвращения оккупированного Крыма.

"Наша общая и принципиальная позиция: без полного выполнения Минских договоренностей, без восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах санкции ЕС могут пересматриваться только в сторону их усиления, а не наоборот", – подчеркнул президент Украины.

Анджей Дуда и Владимир Зеленский president.gov.ua

Отметим, Зеленский прибыл в Польшу, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, прошедшие 1 сентября в Варшаве.

По информации польской стороны, в мероприятиях приняли участие около 40 иностранных делегаций, в частности, вице-президент США Майк Пенс и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Президенты, главы правительств и делегаций оставили записи в Книге памяти, а также сделали символические удары в Колокол памяти.

Глава Украины вместе с другими участниками мемориальных мероприятий присоединился к церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата.

Мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой president.gov.ua

Мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!