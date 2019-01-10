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''Мы проигрываем'': Прилепин заговорил о распаде РПЦ

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Российский писатель, бывший террорист "ДНР" Захар Прилепин заявил, что позиции Русской православной церкви ослабевают, что может привести к ее исчезновению.

На это, в том числе, повлияет и обретение автокефалии Православной церковью Украины. Свое мнение одиозный россиянин изложил на личной странице в Facebook, поделившись постом, в котором РПЦ спрогнозировали незавидное будущее.

В нем идет речь о том, что после предоставления Томоса Украине крупнейший русский Свято-Пантелеймонов монастырь на Афоне якобы будет передан под юрисдикцию ПЦУ. Кроме того, автор поста утверждает, что РПЦ лишат трех из пяти лавр, а примеру Украины последуют Беларусь, Молдова и другие постсоветские страны, которые будут стремиться получить религиозную независимость от Москвы.

Захар Прилепин

Захар Прилепин

Facebook Захара Прилепина

"Вскоре РПЦ скукожится до границ РФ. Но и там вряд ли ее оставят в покое. Теперь же несколько приходов экс-Киевского патриархата на территории РФ уже автоматически превратились в приходы Константинопольского патриархата . И тут пошли слухи, что Стамбул туда скоро назначит целого митрополита. И раскол будет теперь не в Украине. А раскол теперь будет в России... Так что РПЦ будут бить больно и показательно", — говорится в необнадеживающем прогнозе для РПЦ. Более того, его автор уверен, что все это выльется в имиджевые, политические и экономические потери для всего населения России.

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Прилепин поддержал его умозаключения и также поделился своими мыслями по поводу неизбежности развала РПЦ как влиятельной идеологической структуры.

"Так будет. Когда я об этом начал говорить, сразу три "православных" сайта устами своих авторов обвинили меня в экстремизме, либерал-христианстве и разжигании. Я не знаю конкретно, что происходит в недрах РПЦ. Но предполагаю, что там идет точечная работа и торговля. "А вот это оставьте, а вон там не трогайте, а если вы нам так, то мы вам так". Такая стратегия обречена на неудачу. Мы проигрываем", — пессимистично высказался экс-террорист "ДНР".

Захар Прилепин

Захар Прилепин

"Комсомольская правда"

Развивая эту тему, он также поделился на своей странице мнением диакона РПЦ Ильи Маслова о влиянии Томоса на будущее православия в России. Священнослужитель выразил уверенность в том, что РПЦ напрямую столкнется с угрозой раскола уже в 2019 году. Более того, он считает, что автокефалия в Украине приведет к неминуемому поражению идеологии "русского мира".

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"Без прямой политической воли и силового вмешательства России в дело защиты гонимых верующих канонической Украинской церкви (а УПЦ — это, вспомним на минутку, еще и территория Крыма и Донбасса) церковные "политтехнологи" в Московской патриархии и скандальные околоцерковные блогеры будут проталкивать различные преступные компромиссы, идею "отпустить" Украину, даровать ей "каноническую автокефалию". Если это произойдет, идеям "русского мира" и "русской весны" будет нанесен вероломный и сокрушительный удар. Верные и гонимые православные Украины от нас отвернутся, а в самой РПЦ начнутся необратимые центробежные процессы", — написал Маслов, с точкой зрения которого согласился Прилепин.

''Мы проигрываем'': Прилепин заговорил о распаде РПЦ

''Мы проигрываем'': Прилепин заговорил о распаде РПЦ

''Мы проигрываем'': Прилепин заговорил о распаде РПЦ

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Независимость УПЦ
Персона
Захар Прилепин
Место
Россия
Теги
ТомосРПЦ
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Нацисты вечно все переврут))) Секту порошенки пцу никто даже гипотетически признать не может.
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Solenko Evgen
Solenko Evgen
Михайлов Александр, это точно - нацисты маслов и прилепин всё переврут, как и вся кацапо-пропагандонская камарилья.
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
То, что украинцу хорошо, то россиянину - смерть! Счастлив за Украину! Порошенко, спасибо за Томос!
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