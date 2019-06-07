"Мы один народ!" Путин сделал неожиданное заявление о поглощении Беларуси

Президент России Владимир Путин не подтвердил планы объединения с Беларусью.

"Нет и быть не может", - заявил Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума, отвечая на вопрос о возможности объединения двух стран в 2024 году.

"Мы, по моему глубокому убеждению, один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались. Сегодня нет оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет", - сказал он.

При этом Путин заявил, что "есть планы строительства Союзного государства". "Видимо, наша вина - мы мало даем информации в СМИ и общественности", - добавил он.

Лукашенко и Путин obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Беларуси признались о борьбе Лукашенко с Путиным, рассказав, что ее лидер приложит все усилия для того, чтобы не пустить в страну российскую армию, и таким образом не допустить размещения войск РФ возле границы с Украиной.

При этом, по словам экс-кандидата в президенты Беларуси, Союзного государства не будет, потому что Путин все равно будет управлять в ручном режиме.

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