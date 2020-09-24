МВД Беларуси показало свою версию протестов против "инаугурации"
Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало видео якобы массовых беспорядков в Минске и Витебске 23 сентября, в день "инаугурации" нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Ролик собран с разных записей очевидцев и камер наблюдения. По данным МВД, в Беларуси вечером 23 сентября зафиксировано 59 протестных акций, в которых приняли участие около 5 тысяч человек (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
В Минске протестующие собирались неподалеку от станций метро, возле ТЦ "Галерея", выстраивались в цепочки вдоль проезжей части.
Так, около 19:00 возле пересечения проспектов Победителей и Машерова собралось около трех тысяч человек. Поздно вечером в различных частях города отдельные группы от 10 до 50 человек блокировали проезжую часть.
В Витебске на несанкционированную акцию собрались около 100 человек. Там протестующие также блокировали движение на дорогах. На пересечении проспектов Победы и Строителей неизвестные рассыпали металлические шипы.
За участие в акциях по всей стране задержаны 364 митингующих, в том числе 252 человека – в Минске. В места содержания до рассмотрения в суде дел отправлено 320 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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Лукашенко назвал дрянью граждан, протестующих против его режима. Такое заявление политика прозвучало во время его выступления перед силовиками после церемонии инаугурации.
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