Мужчина дважды переболел коронавирусом с разными симптомами

В США мужчина дважды переболел коронавирусом, при этом каждый раз у него были разные симптомы.

Первый раз 29-летний американец заразился в марте. Тогда заболевание сопровождалось высокой температурой, отдышкой и болями во всем теле, сообщает CNN.

Спустя два месяца в его крови обнаружили достаточное количество антител, а его общее состояние позволило даже возобновить занятия спортом.

Однако уже в июле его самочувствие снова ухудшилось. У мужчины пропал аппетит, он сильно похудел и появилась настолько сильная усталость, что он не мог подниматься по лестнице и даже говорить по телефону.

Врачи отметили, что подобные случаи могут быть примерами повторного инфицирования. Но для того, чтобы это определить, необходимо провести генетическое секвенирование образцов вируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, вбольнице для коронавирусных больных в Днепре почти нет мест, койки стоят в коридорах, а зараженные свободно передвигаются по городу. Об этом на своей странице в Instagram рассказала переболевшая COVID-19 днепрянка Юлия Кононенко.