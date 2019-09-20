"Можно накормить всю деревню!" В Индонезии гости свадьбы подрались за еду

В Индонезии две женщины подрались из-за еды. Гостьи мероприятия пытались взять побольше ренданга – мясного блюда с соусом на кокосовом молоке.

Одна из женщин облила свою оппонентку вином, потому что посчитала, что та взяла себе на тарелку слишком много блюда, пишет Daily Mail (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Ты бесстыжая и бестактная. Ты что, хочешь накормить всю деревню?" – спросила она.

Обвиненная в жадности женщина ответила, что будет делать все, что хочет, а остальные могут подождать своей очереди.

В Индонезии гостьи свадьбы подрались за еду Скриншот

В Индонезии гостьи свадьбы подрались за еду Скриншот

В ответ на это женщина заявила, что может делать все, что хочет, а ее собеседница пусть ждет своей очереди, чтобы взять угощения.

После этого гостьи свадьбы начали толкаться, а одна из них ударила мужчину, который пытался их разнять. "Обезвредив" его, женщина вновь накинулась на свою оппонентку.

Samba randang abis chaa pic.twitter.com/NlcFI5H5hh — nama nya juga hidup (@skimasKKK) September 17, 2019

Как писал OBOZREVATEL, в Москве в одном из ресторанов сети KFC устроили акцию с бесплатными бургерами, однако посетители не только не оценили щедрость, но еще и подрались за угощение.

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