''Москва не отпустит'': появился неутешительный прогноз по "войне" Путина и Лукашенко

Россия удачно выбрала время для конфронтации с Беларусью, так как страна находится на пороге президентских и парламентских выборов.
Такое мнение высказал сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский. "Выборами это назвать сложно, потому что результат тотально фальсифицируется. Но я считаю, и такое мнение распространено среди демократически настроенных людей в Беларуси, что лишение экономических дотаций России - это большой плюс", – сказал он "Апострофу".
Отмечается, что Лукашенко якобы не заинтересован сдавать независимость Беларуси, так как это угрожает ему и его семье.
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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"Поэтому он может пойти на торг с РФ, будет пробовать заболтать проблему: встречи с Путиным, создание рабочих групп и так далее. Лукашенко, как хитрый игрок, будет пробовать договариваться, выбивать себе максимальные преференции", – заверил политик.
При этом отмечается, что Москве зависимость Беларуси нужна для поддержания рейтинга Путина.
"Им нужна очередная победа. В качестве этой победы они рассматривают аннексию Беларуси. Поэтому я боюсь, что, ввязываясь в этот торг, давая согласие на еще более серьезную интеграцию, Лукашенко может сделать очень серьезную ошибку. Москва на этот раз так просто не отпустит", – пояснил Рымашевский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Лукашенко во время новогоднего обращения проигнорировал тему более тесной интеграции с Россией, сказав гражданам Беларуси, что страна нуждается в их интеллекте и энергии. "Помните: никто, никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома", — говорил он.
Глава Беларуси сообщил об отказе РФ считать Беларусь братским государством. "Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо", — заявлял политик.
Лукашенко успел прогнулся перед Путиным во время новой встречи в Москве, а вскоре и вовсе заговорил о важности союза с Россией, передав личные поздравления главе РФ.