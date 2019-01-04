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''Москва не отпустит'': появился неутешительный прогноз по "войне" Путина и Лукашенко

2.4тЧитать материал на украинском

Россия удачно выбрала время для конфронтации с Беларусью, так как страна находится на пороге президентских и парламентских выборов.

Такое мнение высказал сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский. "Выборами это назвать сложно, потому что результат тотально фальсифицируется. Но я считаю, и такое мнение распространено среди демократически настроенных людей в Беларуси, что лишение экономических дотаций России - это большой плюс", – сказал он "Апострофу".

Отмечается, что Лукашенко якобы не заинтересован сдавать независимость Беларуси, так как это угрожает ему и его семье.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко

Владимир Путин и Александр Лукашенко

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"Поэтому он может пойти на торг с РФ, будет пробовать заболтать проблему: встречи с Путиным, создание рабочих групп и так далее. Лукашенко, как хитрый игрок, будет пробовать договариваться, выбивать себе максимальные преференции", – заверил политик.

При этом отмечается, что Москве зависимость Беларуси нужна для поддержания рейтинга Путина.

"Им нужна очередная победа. В качестве этой победы они рассматривают аннексию Беларуси. Поэтому я боюсь, что, ввязываясь в этот торг, давая согласие на еще более серьезную интеграцию, Лукашенко может сделать очень серьезную ошибку. Москва на этот раз так просто не отпустит", – пояснил Рымашевский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Персоны
Владимир ПутинАлександр Лукашенко
Место
Россия
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
картошка уже давно продал белорусь крыса
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Дейман Алон
Дейман Алон
Нет там никакой войны: белорус Лукашенка лижет ботинки педофилу, так что там "палке кохання", от слова "палка"! Т.е. кто-то кому-то в зад напихает палок и этот бастион будет взят и кацапы уже знают, за счет чего они поживятся в Бенларуси. О потере субъектности Беларуси можно говорить, как уже о свершившемся факте и из Беларуси она под управлением Педерашки быстро превратится в Быдлорусь!.
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минин евген
минин евген
Дейман Алон, грустно и печально
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