''Москва не отпустит'': появился неутешительный прогноз по "войне" Путина и Лукашенко

Россия удачно выбрала время для конфронтации с Беларусью, так как страна находится на пороге президентских и парламентских выборов.

Такое мнение высказал сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский. "Выборами это назвать сложно, потому что результат тотально фальсифицируется. Но я считаю, и такое мнение распространено среди демократически настроенных людей в Беларуси, что лишение экономических дотаций России - это большой плюс", – сказал он "Апострофу".

Отмечается, что Лукашенко якобы не заинтересован сдавать независимость Беларуси, так как это угрожает ему и его семье.

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"Поэтому он может пойти на торг с РФ, будет пробовать заболтать проблему: встречи с Путиным, создание рабочих групп и так далее. Лукашенко, как хитрый игрок, будет пробовать договариваться, выбивать себе максимальные преференции", – заверил политик.

При этом отмечается, что Москве зависимость Беларуси нужна для поддержания рейтинга Путина.

"Им нужна очередная победа. В качестве этой победы они рассматривают аннексию Беларуси. Поэтому я боюсь, что, ввязываясь в этот торг, давая согласие на еще более серьезную интеграцию, Лукашенко может сделать очень серьезную ошибку. Москва на этот раз так просто не отпустит", – пояснил Рымашевский.

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