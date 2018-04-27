Владимир Путин на заседании Российского союза ректоров заявил, что в РФ создана "мощнейшая в мире" ударная система: "У нас создаются, и об этом я говорил в послании, очень современные, уникальные, не имеющие аналогов в мире системы вооружений".

Надо заметить, что в последнее время "оружейная" риторика стала главенствующей у российского руководства. Это вполне объяснимо. Страна столкнулась с западными санкциями, что повлекло снижение уровня жизни граждан. А подобные спичи "о величии" и врагах вокруг позволяют держать электорат в нужном тонусе. Это правило универсально для любой страны, и РФ мастерски этим пользуется.

Поводы подходят любые, в том числе вот такие выступления перед руководителями российских вузов. Иногда этот процесс превращается в настоящее шоу. Например, названия нового оружия выбиралось "общенародным голосованием" - за имена для боевого лазерного комплекса, подводного беспилотника и крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой надо было голосовать на сайте Минобороны РФ.

На самом деле в этот раз руководитель Кремля не сказал ничего нового, он просто повторил свои тезисы из мартовского выступления перед Федеральным собранием. Тогда прозвучала информация о подводном беспилотнике с ядерными энергоустановками (по-видимому, имелся в виду "Статус-6", позднее получивший название "Посейдон"). Упоминался высокоточный авиационный ракетный комплексе "Кинжал", межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 "Сармат", гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард", который вроде бы запущен в серию. По-видимому, "комплект" всех этих наработок и дает основание Путину говорить о "не имеющей аналогов системе вооружений".

Насколько эти амбициозные заявления соответствуют действительности? На самом деле найти какую-то конкретику по анонсируемым видам вооружений в интернете можно достаточно быстро. Но все это рассуждения журналистов, мнения экспертов и некие обрывочные сведения. Официальные сообщения, как правило, не идут дальше самых общих сухих фраз. В этом отношении очень активен замминистра обороны РФ Юрий Борисов, который часто осуществляет в СМИ "пиар-сопровождение" темы новых вооружений. Например, в прошлом году он рассказывал об активной работе РФ по созданию гиперзвукового оружия. Правда, затем оговорился, что это перспективы "ближайшего десятилетия". То есть "планы по созданию" и "работа над созданием" - это одно, а реальность нечто другое. Любой специалист скажет вам, что от теории до практического воплощения (с учетом успешных испытаний и серийного производства!) проходят десятилетия, если речь идет о создании о новых образцов. То есть, при всех нынешних громких заявлениях говорить о каком-то прорыве или уникальной системе "не имеющей аналогов" можно лишь после того, как оружие станет на боевое дежурство. Но пока этого нет.

Из всего озвученного наиболее реалистичным, хотя и с опозданием ранее озвученных сроков, видится процесс замены стратегического ракетного комплекса Р-36М2 "Воевода" ("Сатана"). Именно об этом проекте в открытом доступе информации больше всего. Р-36М2 создавался еще в УССР на днепропетровском КБ "Южное", производился на днепропетровском "Южмаше" и заступил на боевое дежурство в далеком 1988 году. А теперь посчитайте сами, сколько лет прошло, пока в РФ дошли руки до его замены на новый ракетный комплекс "Сармат", который, по сути, является модернизированным "Воеводой".

В 2017 году на боевом дежурстве в России находились 46 единиц "Воеводы" и до 2014 года продлением их эксплуатации занимались украинские специалисты. Потом сроки эксплуатации "Воевод", стоящих на боевом дежурстве в РФ, были продлены до 2026 года. Хотя еще в 2013 году командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН РФ) Сергей Каракаев обещал, что работа по созданию "Сармата" будет закончена как раз до 2018 года. Этого не случилось, и теперь предполагается, что на дежурство первые 20 новых ракет заступят в 2020 году. По этому конкретному случаю можно судить, насколько долог путь от пафосных заявлений до их реальной реализации.