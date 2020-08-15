Момент убийства активиста Тарайковского в Минске попал на видео

Мужчина погиб 10 августа на улице Притыцкого
В МВД Беларуси утверждали, что в его руках взорвалось неустановленное устройство
На кадрах видно момент выстрела и то, что демонстрант был без оружия
В сеть попало видео убийства участника протестов в Минске Александра Тарайковского, который погиб 10 августа на улице Притыцкого.
Запись оказалась в распоряжении Euroradio и была опубликована в Telegram-канале ресурса.
Как видно на кадрах, мужчина раскидывает руки перед силовиками, демонстрируя, что у него нет оружия.
При этом в МВД Беларуси ранее заявляли, что мужчина "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в строну правоохранителей" и оно якобы взорвалось.
Ранее в сети также опубликовали фото, на которых видно, как мужчина получил ранение в грудь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В МВД страны ранее признали, что во время митинга против результатов выборов погиб один человек. Силовики утверждают, что мужчина пытался бросить взрывное устройство в сторону правоохранителей и оно якобы взорвалось в его руке.
Расследователи опровергли эту версию и заявили, что Тарайковский умер в результате выстрела спецназовца, а не от детонации в руке неизвестного устройства.
В Минске люди принесли цветы на место гибели участника протестов. Силовики разогнали эту акцию.
15 августа в городе прошла масштабная акция памяти 34-летнего Александра Тарайковского. К метро "Пушкинская", где погиб активист, пришли тысячи людей.
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