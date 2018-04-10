Нельзя сказать, что введение санкций США против российских олигархов стало неожиданностью. Об этом часто говорили и раньше, но этот удар Трампа оказался действительно существенным для России и, прежде всего, российской власти.

Когда Путин оккупировал Крым, по неофициальной информации, российские олигархи были против этой операции, и указывали, что экономические потери будут больше, чем политические дивиденды. Так и получилось. Фактически экономика России попала в экономическую изоляцию, и эта изоляция только усиливается.

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Что на практике означают санкции Трампа против российских олигархов. Фактически теперь все счета, в том числе и счета их компаний и связанных лиц, находящихся на территории США, замораживаются. Но это не самое страшное. Многие российские олигархи подготовились, и личные деньги в американских банках не держат. Но есть другая проблема.

Теперь любые платежи российских олигархов и их компаний в долларах США, даже если эти платежи осуществляют через российские банки, будут отслеживаться и блокироваться для выяснения источника происхождения денег. Это во многом просто придирка со стороны американцев, но на практике это может привести к тому, что даже обычные торговые сделки российских компаний с Китаем, ЕС и даже Украиной в долларах США будут блокироваться или замедляться, пока не будут предоставлены все необходимые документы.

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Для бизнеса это всегда проблема. Так что, российские олигархи молчат, а российские политики не устают хвалить санкции, и постоянно говорят, что "санкции только усилят экономику России". Но это неправда. Санкции всегда наносят удар по экономике. Хотя, справедливости ради, стоит напомнить, что экономика России, это не только активы в долларах США, и не только олигархи. Поэтому заявления уже украинских политиков о том, что "теперь экономика России рухнет", тоже далеки от правды. Скорее всего, эти санкции могут спровоцировать новый виток кризиса в экономике России, но экономика России все же одна из крупнейших в мире, и поэтому не рухнет, но потеряет часть своих активов. И, что самое обидное и глупое, население России заплатит из своих кошельков "за Крым".

На межбанковском валютном рынке курс доллар/рубль девальвировал до уровня 63-63 рубля, в то время как до введения санкций он был около 57 рублей за доллар. Причина падения во многом связана с российским фондовым рынком, где нерезиденты массово распродают акции российских компаний, прежде всего, тех, которые попали под санкции, и скупают доллары США, чтобы "убежать" в оффшоры. Так же делают и многие российские бизнесмены. Ибо работать в России под санкциями все сложнее и дороже. Проще через оффшоры. Как только волна желающих распродать акции российских компаний уменьшится, можно ожидать стабилизации курса рубля, и даже небольшой ревальвации. А сейчас банку России действительно нужно "сжигать" золотовалютные резервы, чтобы не допустить обвала курса. И он так и сделает. Умный банк.

Но это все сейчас, а дальше проблемы останутся. Ибо теперь ряду российских олигархов и, что хуже, компаниям, которые напрямую с ними не связаны и которые под санкции не попали, будет сложнее зарабатывать деньги. Экономика России, как и экономика Украины, это экономика, которая держится на крупном бизнесе, или, скорее, на бизнесе олигархов. Если хорошо идут дела у олигархов, то среднему и малому бизнесу есть и работа и доход. А если крупный бизнес, как раненный медведь, постоянно мечется в клетке и не знает что ему делать, то ему просто не до среднего и малого бизнеса. Сейчас просто рухнет целый ряд средних и мелких компаний, и много сделок будет сорвано. Поэтому не стоит удивляться, что заработная плата в России в долларах США по паритету покупательной способности ниже, чем в Словакии и даже Эстонии. И будет ниже, пока российская власть будет заниматься Собиранием Земли Русской, а не экономикой России.

А что же Украина? Раньше девальвация рубля и обвал фондового рынка России автоматически отразились бы на курсе гривны. Но теперь, хорошо это или плохо, но экономика Украины все больше и больше отходит от экономики России, и гривна, скорее, будет ревальвировать, чем девальвировать. Так как внешняя торговля Украины и России по сравнению с 2013 годом упала более чем на 70%, и вряд ли в будущем вернется на уровень до оккупации Крыма, а обращение рубля в Украине уменьшается и уменьшается. Так что, как раз экономике Украины приходится больше переживать за урожай зерновых, чем о том, что же там происходит с фондовым рынком России.

Ждем дальнейшего развития событий. В любом случае заявление руководителей России, что они способны компенсировать потери российских компаний, которые попали под санкции, это скорее бравада, чем реальное заявление. Можно, конечно, через госбанки России выдать льготные рублевые кредиты или профинансировать российских олигархов за счет госбюджета России через гостендеры. Но это все русские рубли, а российские олигархи, как и украинские, больше уважают доллары США, а не рубли и гривну. Есть такая у них скверная привычка – любить чужие деньги. И этого уже не изменить, даже если повалять все памятники и перекрасить все заборы.