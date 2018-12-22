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''Много времени'': Кравчук назвал сроки вхождения Украины в ЕС

1.5тЧитать материал на украинском

Украине для того, чтобы стать членом ЕС, понадобится не менее 10 лет.

Такое мнение в интервью RT выразил бывший президент Украины Леонид Кравчук. "Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет", — сказал он.

При этом он также отметил, что об успехах европейской интеграции пока говорить рано.

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Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Цензор.НЕТ

"Есть перспектива, то есть открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдет времени. Но дорога открыта, это очень важно", — добавил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Гвендолин Сасс заявил, что Украина приблизилась к Европейскому Союзу, однако Киеву еще далеко до членства в нем.

Читайте все новости по теме "Евроинтеграция" на OBOZREVATEL.

Тема
Евроинтеграция
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Эта старая сволочь был счастлив только в СССР, где вечно хотел бы руководить республикой и жрать обкомовские пайки, а как есть сложности начинает скулить
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Вынесет всё — и широкую, ясную Грудью дорогу проложит себе. Жаль только — жить в эту пору прекрасную Уж не придется — ни мне, ни тебе» .
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
к этому времени ...ЕС не будет))))))))))))))))))))
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Пигин Макс
Пигин Макс
Andreevski Andrey, К тому времени, Украины не будет)))))))))
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Проходил мимо
Проходил мимо
an and, Стабильность украины сравнить не хочешь? Которая напрямую зависит от траншей того же ЕС и МВФ.
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