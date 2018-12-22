''Много времени'': Кравчук назвал сроки вхождения Украины в ЕС

Украине для того, чтобы стать членом ЕС, понадобится не менее 10 лет.

Такое мнение в интервью RT выразил бывший президент Украины Леонид Кравчук. "Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет", — сказал он.

При этом он также отметил, что об успехах европейской интеграции пока говорить рано.

Леонид Кравчук Цензор.НЕТ

"Есть перспектива, то есть открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдет времени. Но дорога открыта, это очень важно", — добавил Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Гвендолин Сасс заявил, что Украина приблизилась к Европейскому Союзу, однако Киеву еще далеко до членства в нем.