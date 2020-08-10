Миру показали душераздирающие фото пострадавших на "Майдане" в Беларуси

Массовые протесты в Беларуси после объявления первых результатов экзит-полов президентских выборов, по результатом которых лидирует действующий глава страны Александр Лукашенко продолжались в Минске до трех ночи.

Предварительные итоги голосования в Центральной избирательной комиссии обещали в два ночи, однако так и не объявили их. СМИ опубликовали душераздрирающие фото пострадавших на "Майдане" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

По состоянию на 03:15 утра в столице Беларуси не осталось протестующих, пишет "МБХ Медиа". Силовики проводили рейды по дворам и ловили оставшихся на улице и в подъездах.

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Официальные данные о количестве пострадавших ночью отсутствуют. Судя по фото, ранения от действий полицейских получили десятки людей, передает "Медуза". Некоторые получили ранения от резиновых пуль, у кого-то оторвало конечности от гранат. Минимум одного человека сбил автозак. Сообщалось об одном погибшем.

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Правоохранители применяли силу не только к протестующим, но и избивали вообще не участвующих в протестах людей. При этом сами протестующие не боялись ОМОНа, отвечали силовикам камнями, бутылками и файерами.

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Власти отстранились и почти не делали заявлений во время протестов. Александр Лукашенко так и не давал никакого комментария, о его местонахождении ничего неизвестно.

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Протесты в Беларуси (svaboda.org)

Как писал OBOZREVATEL: