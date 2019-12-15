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15 декабря • обновлено в 07:49
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Миротворцы на Донбассе: Кремль отреагировал на план Украины

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Украина и Россия формально не обсуждали новые инициативы о вводе контингента миротворцев ООН на оккупированные террористами районы Донбасса.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет Lenta.ru. Издание отмечает, что заявление политика было сделано в порядке ответа на заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о вводе миротворцев на Донбасс.

Миротворцы на Донбассе: Кремль отреагировал на план Украины

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"Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось", – сказал Песков. При этом политик не стал декларировать позицию России по вопросу ввода контингента миротворцев.

Издание также отмечает, что в Совете Федерации РФ раскритиковали идею Пристайко. Так, глава временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал, что без согласия России в Совете Безопасности ООН "планы украинской стороны не состоятся". При этом депутат Госдумы и член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что "ввод миротворцев в Донбасс может привести к эскалации ситуации".

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил, что Украина может вернуться к идее миротворцев ООН в ОРДЛО на временно окуппированых территориях Донбасса. Это станет возможным, если все возможности Минских договоренностей будут исчерпаны, отметил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, приняла резолюцию, которой призвала Россию вывести свои войска из Крыма и прекратить временную оккупацию Украины.

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Автор
Алекс Шухарт
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Песков Вадим Пристайко
Место
Россия
Тег
Донбасс
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семенов Александр
семенов Александр
Миротворцы вводятся по согласию всех конфликтующих сторон, так что сначала нужно будет договариваться с "сепаратистами"
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