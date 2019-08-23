"Мирного неба!" Дипломаты США трогательно спели знаменитую украинскую песню

Посольство США трогательно поздравило Украину с 28-й годовщиной Дня Независимости.

Соответствующее видео опубликовано на странице в Facebook. В этом году американские дипломаты и волонтеры продекламировали стихотворение поэтессы Лины Костенко "Вечернее солнце".

"Наши коллеги записали стихотворение на видео при своих путешествиях в разные уголки Украины - на восток и запад, север и юг", - отмечается в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украину с Днем Независимости также поздравил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, внезапно заговоривший на украинском языке.

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