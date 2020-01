Мир ждет третья мировая? Как повлияет на украинцев возможная бойня США и Ирана

Утро 8 января стало настоящей трагедией для Украины. В столице Ирана Тегеране потерпел крушение самолет МАУ, среди 176 погибших пассажиров было 11 украинцев. Трагедия произошла на фоне ракетных ударов по американским базам со стороны Стражей исламской революции.

Президент Дональд Трамп пообещал серьезный ответ, а цены на нефть просто взлетели. Эксперты прогнозируют начало 3-й мировой войны.

Что известно на данный момент, есть ли реальная угроза начала широкомасштабного конфликта и как это “ударит” по Украине – в материале OBOZREVATEL.

Вероятность достаточно высока. Прогнозировать достаточно сложно, но вероятно после обстрела военных баз Штаты ответят ассиметрично, как минимум.

В комментарии OBOZREVATEL руководитель “Центра исследования Африки” Александр Мишин пояснил, что обстрел двух баз США со стороны Ирана – это прямой акт войны. Если бы до этого отношения между двумя странами были бы дружественными, то можно было бы говорить об аналогии с "новым Перл-Харбором" из-за вероломного нападения со стороны иранцев.

"Но США и Иран рассматривают друг друга в качестве "террористов". Вашингтон в 2018 году признал иранский КСИР террористической организацией, и его руководителей, в частности погибшего Касема Сулеймани, международными террористами. На днях парламент Ирана принял решение, в котором Пентагон рассматривается в качестве террористической структуры.

Следовательно, стороны уже давно в состоянии конфронтации находятся. Но если до этого Тегеран наносил удары через своих приспешников, таких как "Хезболла" и "Ансар Аллах" по союзникам США, таких, как Израиль и Саудовская Аравия, то теперь мы видим видоизменения давнего конфликта и прямое противостояние Ирана и США. Итак, от proxy-war происходит переход к прямой борьбы двух сторон за контроль над Ираком.

Стратегическая цель Тегерана состоит в полном вытеснении американцев с иракской территории, тогда как цель США заключается в сдерживании иранской экспансий в регионе Ближнего Востока, предотвращении получения ядерного оружия иранцами и защите безопасности Израиля.

Перерастет ли противостояние в региональную войну – сейчас главная дилемма. Если так произойдет, то к конфликту будут втянуты многие стороны, но в экономическом плане больше всего пострадают интересы азиатских стран, таких как Индия, Китай и других стран Юго-Восточной Азии", – пояснил Мишин.

Международник Илия Куса комментирует ситуация в Иране сдержано, но не исключает широкомасштабного конфликта. Он отметил: Иран заявил, что это начало операции "Мученик Сулеймани", призванной отомстить за гибель генерала.

“Как я и писал, Ближний Восток любит символизм – начали обстрелы как раз после полуночи после похорон Сулеймани в 01:20 ночи – время, когда он был убит в Багдаде 3 января. По словам иранцев, их триггернул отказ Трампа уходить из Ирака, и они считают их теперь оккупантами”, – написал международник в своем Телеграм-канале “Усы Асада”.

В комментарии OBOZREVATEL он подчеркнул, что США и Дональд Трамп не будут долго ждать с ответом и в ближайшие дни будет эскалация. "Думаю, ответят и будет эскалация пока, кто-то не сделает первый шаг навстречу".

К счастью, Иран достаточно далеко от Украины и прямые боевые действия обойдут страну стороной. Но вот у отечественной экономики могут быть проблемы. Прежде всего из-за колебаний цен на нефть и нестабильности на международных рынках.

По словам финансиста Василия Невмержицкого, сейчас есть два сценария развития событий. Все зависит от того, по какому пути пойдут в США.

"Мы все ждем реакции Трампа и в целом США на ситуацию в Иране. Есть два сценария. Первый – начало масштабной войны или крупного регионального конфликта, куда будут втянуты и другие страны. Это прямо ударит по золоту, сырью (нефть и газ) и банковской системе. Учитывая, что за последний квартал украинское ВВП начало падать, то это отразится и на отечественной экономике. Могут подняться цены на бензин, с курсом будут проблемы, ОВГЗ и так далее.

Второй вариант – ужесточение санкций в отношении Ирана со стороны США, но без боевых действий. Этот вариант намного лучше, но также несет определенные риски. В целом нужно следить за ситуацией и за решением Трампа", – подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Невмержицкий.

К слову, после атаки на американские базы в Персидском заливе цена на нефть выросла до 71,13 доллара за баррель. Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

Ближний Восток за шаг до масштабной войны. Ситуация накалена до предела из-за конфронтации США и Ирана. Всему виной длительный и сложный региональный конфликт. Тут замешано абсолютно все – религия, геополитика, нефть и газ, региональные амбиции, президентские выборы в США и много другое.

Краткая хронология последних 7 дней:

