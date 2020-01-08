Мир ждет третья мировая? Как повлияет на украинцев возможная бойня США и Ирана

Утро 8 января стало настоящей трагедией для Украины. В столице Ирана Тегеране потерпел крушение самолет МАУ, среди 176 погибших пассажиров было 11 украинцев. Трагедия произошла на фоне ракетных ударов по американским базам со стороны Стражей исламской революции.

Президент Дональд Трамп пообещал серьезный ответ, а цены на нефть просто взлетели. Эксперты прогнозируют начало 3-й мировой войны.

Что известно на данный момент, есть ли реальная угроза начала широкомасштабного конфликта и как это “ударит” по Украине – в материале OBOZREVATEL.

Мир ждет глобальная война?

Вероятность достаточно высока. Прогнозировать достаточно сложно, но вероятно после обстрела военных баз Штаты ответят ассиметрично, как минимум.

В комментарии OBOZREVATEL руководитель “Центра исследования Африки” Александр Мишин пояснил, что обстрел двух баз США со стороны Ирана – это прямой акт войны. Если бы до этого отношения между двумя странами были бы дружественными, то можно было бы говорить об аналогии с "новым Перл-Харбором" из-за вероломного нападения со стороны иранцев.

"Но США и Иран рассматривают друг друга в качестве "террористов". Вашингтон в 2018 году признал иранский КСИР террористической организацией, и его руководителей, в частности погибшего Касема Сулеймани, международными террористами. На днях парламент Ирана принял решение, в котором Пентагон рассматривается в качестве террористической структуры.

Похороны Сулеймани

Следовательно, стороны уже давно в состоянии конфронтации находятся. Но если до этого Тегеран наносил удары через своих приспешников, таких как "Хезболла" и "Ансар Аллах" по союзникам США, таких, как Израиль и Саудовская Аравия, то теперь мы видим видоизменения давнего конфликта и прямое противостояние Ирана и США. Итак, от proxy-war происходит переход к прямой борьбы двух сторон за контроль над Ираком.

Новости Иран пригрозил бомбить в ответ союзников США

Стратегическая цель Тегерана состоит в полном вытеснении американцев с иракской территории, тогда как цель США заключается в сдерживании иранской экспансий в регионе Ближнего Востока, предотвращении получения ядерного оружия иранцами и защите безопасности Израиля.

Перерастет ли противостояние в региональную войну – сейчас главная дилемма. Если так произойдет, то к конфликту будут втянуты многие стороны, но в экономическом плане больше всего пострадают интересы азиатских стран, таких как Индия, Китай и других стран Юго-Восточной Азии", – пояснил Мишин.

Международник Илия Куса комментирует ситуация в Иране сдержано, но не исключает широкомасштабного конфликта. Он отметил: Иран заявил, что это начало операции "Мученик Сулеймани", призванной отомстить за гибель генерала.

“Как я и писал, Ближний Восток любит символизм – начали обстрелы как раз после полуночи после похорон Сулеймани в 01:20 ночи – время, когда он был убит в Багдаде 3 января. По словам иранцев, их триггернул отказ Трампа уходить из Ирака, и они считают их теперь оккупантами”, – написал международник в своем Телеграм-канале “Усы Асада”.

В комментарии OBOZREVATEL он подчеркнул, что США и Дональд Трамп не будут долго ждать с ответом и в ближайшие дни будет эскалация. "Думаю, ответят и будет эскалация пока, кто-то не сделает первый шаг навстречу".

Чем обернется для Украины (курс доллара, стоимость бензина, цены)

К счастью, Иран достаточно далеко от Украины и прямые боевые действия обойдут страну стороной. Но вот у отечественной экономики могут быть проблемы. Прежде всего из-за колебаний цен на нефть и нестабильности на международных рынках.

По словам финансиста Василия Невмержицкого, сейчас есть два сценария развития событий. Все зависит от того, по какому пути пойдут в США.

"Мы все ждем реакции Трампа и в целом США на ситуацию в Иране. Есть два сценария. Первый – начало масштабной войны или крупного регионального конфликта, куда будут втянуты и другие страны. Это прямо ударит по золоту, сырью (нефть и газ) и банковской системе. Учитывая, что за последний квартал украинское ВВП начало падать, то это отразится и на отечественной экономике. Могут подняться цены на бензин, с курсом будут проблемы, ОВГЗ и так далее.

Сбитый украинский самолет

Все зависит от решения Дональда Трампа

Второй вариант – ужесточение санкций в отношении Ирана со стороны США, но без боевых действий. Этот вариант намного лучше, но также несет определенные риски. В целом нужно следить за ситуацией и за решением Трампа", – подчеркнул в комментарии OBOZREVATEL Невмержицкий.

К слову, после атаки на американские базы в Персидском заливе цена на нефть выросла до 71,13 доллара за баррель. Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель.

Вся известная информация

Ближний Восток за шаг до масштабной войны. Ситуация накалена до предела из-за конфронтации США и Ирана. Всему виной длительный и сложный региональный конфликт. Тут замешано абсолютно все – религия, геополитика, нефть и газ, региональные амбиции, президентские выборы в США и много другое.

Краткая хронология последних 7 дней:

Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).

Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.

В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.

Иранский удар по американским объектам – месть за убийство иранского генерала. Спецоперацию так и назвали —"Мученик Сулеймани". Корпус стражей Исламской революции озвучил дерзкие угрозы: ВВС Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы. Говорят, готовы бомбить ОАЭ и Израиль.

Трамп экстренно собрал у себя топ-чиновников оборонного сектора. Сообщалось, что готовится экстренное обращение к нации, но пока его отменили. США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами.

При этом не смотря на глобальные потрясения, в Тегеране пока все спокойно. Как рассказал в эфире ObozTV международник Андрей Бузаров, который ранее чудом не сел в разбившейся самолет МАУ, после похорон Сулеймани ситуация стабилизировалась.

"Иранцы в течение многих лет живут в состоянии возможной войны с США, поэтому для них эта ситуация не нова и является привычной. А вот для меня, честно говоря, ситуация новая. И я вот вчера давал комментарий, где был уверен, что ответа Ирана не будет, но он состоялся, и это все изменило", – отметил Бузаров.

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С учетом вышесказанного, правильней было бы прийти к выводу, что судьба Ирана, миллионов людей и мировой экономики зависит от Дональда Трампа – начнется ли масштабная война на Ближнем Востоке или нет. Его Администрации просто необходимо ярко и жестко отреагировать на атаку со стороны Тегерана, чтобы сохранить имидж победителя.

Тем более, что масштабная война во многом поможет Трампу избежать процедуры импичмент и существенно консолидирует его приверженцев в США. С другой стороны – не исключено, что конфликт повлечет смерти сотен американских военных на Ближнем Востоке, а это очень негативный сигнал перед предстоящими выборами. Также не стоит забывать о существенных сбоях в мировой экономики, которые спровоцируют нестабильность в Саудовской Арави, Катаре и других соседей Ирана.

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