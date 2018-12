Мир вступил в 2019-й: кто уже встретил Новый год. Яркие фото и видео

Пока украинцы нарезают салат "Оливье" к праздничному столу, некоторые страны мира уже вошли в Новый 2019 год.

В сети уже вовсю делятся фотографиями и видео салютов. OBOZREVATEL узнал, где уже отмечают праздники.

В 14:00 по Киеву праздник пришел в Петропавловск-Камчатский и Анадырь в России.

В частности, уже вовсю отмечают это событие в Новой Зеландии, ведь разница во времени между Киевом и Веллингтоном составляет 11 часов.

Новый год отмечают на островах Тонга и Самоа, а также Кирибати. У жителей жарких стран куранты пробили, когда в Киеве было 13:00.

Happy New Year from New Zealand! Spot the Hibby. pic.twitter.com/BAlMXrvjwp — Mark Loftus (@HibsNZ) 31 грудня 2018 р.

Стоит отметить, что в этом уголке мира Новый год проходит не под снегом. Согласно прогнозу, на островах 1 января солнечно и жарко.

Fireworks over Auckland as New Zealand welcomes in 2019#HappyNewYear2019 pic.twitter.com/Lsi6gIew5y — BBC News (World) (@BBCWorld) 31 грудня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине к Новому году погода припасла сюрприз. 31 декабря в стране была морозная погода, а в некоторых регионах даже выпал снег.

Ранее украинцам дали советы, как подготовиться к самому ожидаемому празднику года. В частности, речь шла о тотальной уборке и избавлении от всего лишнего.