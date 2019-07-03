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Мир увидел полное солнечное затмение: яркие фото и видео

1.6тЧитать материал на украинском

Во вторник, 2 июля, часть людей на планете наблюдали полное солнечное затмение.

Редкое природное явление состоялось в 12:22 по Тихоокеанскому времени (22:22 по Киеву), но украинцы были лишены возможности его наблюдать. Лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.

Продолжительность солнечного затмения составила всего 4 минуты 33 секунды.

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Добавим, что в 2019 году ожидается пять затмений — три солнечных и два лунных: частное солнечное затмение 6 января, полное солнечное 2 июля и полное лунное 21 января. Затем можно будет посмотреть на лунное затмение 17 июля и кольцеобразное солнечное 26 декабря.

Предлагаем вам посмотреть яркие фото и видео полного солнечного затмения.

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года

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Закон Порядок
Закон Порядок
та было видно затмение ----http://i.imgur.com/JU5xyOj.jpg
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