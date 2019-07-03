Мир увидел полное солнечное затмение: яркие фото и видео

Во вторник, 2 июля, часть людей на планете наблюдали полное солнечное затмение.
Редкое природное явление состоялось в 12:22 по Тихоокеанскому времени (22:22 по Киеву), но украинцы были лишены возможности его наблюдать. Лучше всего было видно в юго-восточной части Тихого океана, Чили и Аргентине.
Продолжительность солнечного затмения составила всего 4 минуты 33 секунды.
Добавим, что в 2019 году ожидается пять затмений — три солнечных и два лунных: частное солнечное затмение 6 января, полное солнечное 2 июля и полное лунное 21 января. Затем можно будет посмотреть на лунное затмение 17 июля и кольцеобразное солнечное 26 декабря.
Предлагаем вам посмотреть яркие фото и видео полного солнечного затмения.
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Полное солнечное затмение 2 июля 2019 года
Как сообщал OBOZREVATEL:
Врач рассказала, как полное солнечное затмение повлияет на здоровье.
Также астролог сообщил, что эффект от солнечного затмения могут больше всего ощутить на себе 4 знака Зодиака. При этом солнечное затмение вызовет особые события в жизни людей, родившихся с 14 июня по 15 июля.
Также стало известно, что нельзя делать и как привлечь удачу во время солнечного затмения.
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