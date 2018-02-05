Минобороны России словили на проколе с убийцами пилота Су-25

Новость о том, что 3 февраля российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии, а пилот самолета погиб, облетела многие мировые СМИ. Эту информацию подтвердило Министерство обороны России.

Однако при этом МО РФ допустило грубую ошибку, как подметил российский телеграм-канал "Минправды".

Российское Минобороны, оказывается, дало название не той группировки, которая сбила самолет. А разница - весьма и весьма принципиальная.

"В сирийской провинции Идлиб, которую по большей части контролируют боевики различных умеренных и не очень группировок, в этих самых группировках стороннему человеку легко запутаться — тут и "Нуриддин аз-Зинки", и "Хайат Тахрир аш-Шам", и "Ахрар аш-Шам", и множество других различных "Джейш", "Харакят", "Джунд" (на этот счет есть множество шуток, включая генератор названий группировок из наиболее популярных составляющих). Однако, если говорить про людей, которые имеют к этому непосредственное отношение, разобраться все же стоит — мы имеем в виду Министерство обороны, которое вчера, подтверждая информацию о гибели российского пилота, перепутало две группировки", - говорится в сообщении.

Оказалось, что в смерти россиянина виновна группировка "Джейш ан-Наср", а не "Джабхат ан-Нусра", как заявили в российском ведомстве.

"Сбитие Су-25СМ приписали банде "Джабхат ан-Нусра", хотя на самом деле ракету, приведшую к падению штурмовика, выпустили террористы из другой группировки — "Джейш ан-Наср", и это при том, что "Джабхат ан-Нусры" не существует с середины 2016 года, когда она произвела первый ребрендинг, а после второго в начале 2017 года стала называться "Хайат Тахрир аш-Шам", - говорится в телеграм-канале Минправды, которое расшифровывается как Министерство правды и призвано бороться с ошибочной информацией, распространяемой в СМИ.

Далее ошибочная информация прокатилась по публикациям многих мировых СМИ, как снежный ком.

"Через несколько часов после крушения последовали сообщения о том, что якобы именно "Хайат Тахрир аш-Шам" взяла на себя ответственность за крушение военного самолета. На самом же деле тут "эксперты" и журналисты перепутали простую публикацию видео новостным агентством этой группировки со взятием на себя ответственности за пуск ракеты, который, напомним, произвели боевики другой группировки", - сообщает "Минправды".

"Конечно, можно сказать, что не имеет значения, кто сбил российский самолет, и что нужно накрыть ковровыми бомбардировками всех. Может, оно и так, но всё же то, какая именно банда несет ответственность за гибель пилота ВКС, имеет большое значение. Так, если "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Нусра", к которой в ходе ребрендинга присоединилось множество других банд) — это признанные террористы, с которыми, по крайней мере, никаких официальных контактов иностранные государства не поддерживают, то вот "Джейш ан-Наср" — это банда, которой напрямую поставлялось вооружение при поддержке ЦРУ и с которой поддерживает контакты Турция. В общем, насколько бы сложно ни было запомнить все эти "Хайат", "Джунд", "Джабхат", и "Джейш", дело это полезное, особенно для тех, кому это надо по долгу службу", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Обозреватель", в сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен бой пилота сбитого в Сирии российского Су-25 Романа Филипова после крушения.