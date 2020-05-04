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4 мая • обновлено в 22:17
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Между США и Китаем может вспыхнуть война: в сеть попал секретный отчет из Пекина

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Уровень антикитайских настроений достиг своего пика с 1989 года, в результате чего между США и Китаем могут начаться конфликты. В худшем сценарии возможны даже вооруженные столкновения двух сверхдержав.

Как сообщает DailyMail, в апреле Министерство государственной безопасности Китая подготовило доклад высшему правительству о том, что глобальные антикитайские настроения достигли своего пика, начиная с 1989 года. Также в докладе говорится, что возглавляет эту волну США и нужно подготовиться к наихудшему сценарию: войне с этой страной. Отчет попал в СМИ, однако официальные лица отказались комментировать утечку.

Причинами для ухудшения отношений США и Китая стало недоверие на фоне эпидемии COVID-19, протестов в Гонконге и заявлений Америки о недобросовестной торговой и технологической практике.

В документе делается вывод, что Вашингтон считает экономический рост Китая угрозой национальной безопасности Америки и является вызовом западной демократии. Также там отмечается, что США заинтересованы в подрыве коммунистической партии, которая правит в Китае.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Дональд Трамп и Си Цзиньпин

REUTERS

Из-за этого международные инвестпроекты китайской инфраструктуры могут быть заблокированы, а Америка может усилить финансовую и военную поддержку региональных союзников в Азии, расшатывая стабильность в этом регионе.

В свою очередь, в Вашингтоне отчет комментировать тоже не стали. Но представитель Госдепартамента США Морган Ортагус отметила, что китайские чиновники несут особую ответственность за информацию о коронавирусе.

"Чиновники Китая несут особую ответственность за информирование своих людей и всего мира об угрозе, которую представляет коронавирус, поскольку они первыми узнали об этом", – заявила она.

По словам Ортагус, Пекин заставлял ученых, журналистов и граждан молчать об опасности эпидемии, что повлекло огромные риски для всей планеты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Великобритания потребовала объяснений от Китая о том, как коронавирус COVID-19 привел к мировому кризису.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Место
США
Теги
торговая война война
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Пока США Китай имеют paком - расее надо подмываться! Ею просто потом фуй вытрут!
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