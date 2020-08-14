Между Беларусью и Россией зафиксировали подозрительные перелеты военного самолета

Военно-транспортный самолет Ил-76МД Военно-воздушных сил Беларуси совершил неоднократные перелеты в Россию и обратно.

Перемещения воздушного судна 14 августа засекли волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm при помощи сервиса FlightRadar.

Они отмечают, что борт № EW-005DE в первой половине дня совершил полет из Минска на российскую авиабазу Дягилево, которая расположена в 3 км от Рязани, а во второй половине дня вернулся обратно в столицу Беларуси.

Белорусский военный самолет совершил рейс на российскую авиабазу. Informnapalm.org

Накануне, 12 августа, этот это самолет совершил три перелета в Новосибирск и подмосковный военный аэродром Кубинка.

Эксперты подчеркнули, что на указанном военном аэродроме базируется 45-я отдельная бригада специального назначения Воздушно-десантных войск (в/ч 28337), военнослужащие которой принимали участие в операции по захвате Крыма и войне на Донбассе.

Ранее этот борт летал в Новосибирск и военный аэродром Кубинка. Informnapalm.org

"Перелет 14 августа из Минска на российскую авиабазу у Рязани и обратно также оставляет много вопросов. В Рязани находится Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт) - единственный военное учебное заведение в РФ, которон специализируется на подготовке офицеров для воздушно-десантных войск. Рязань также называют "столицей воздушно-десантных войск России"", – сказано в сообщении.

Напомним, что в Беларуси уже шестой день длятся протесты против результатов выборов президента, которые сопровождаются столкновениями и насилием со стороны силовиков.

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