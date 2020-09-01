Меркель заявила, что "Северный поток-2" будет достроен

Американские сенаторы пригрозили немецкому порту Мукран в городе Засниц санкциями за поддержку "Северного потока-2"
Ангела Меркель назвала угрозы США неправомерными
Она пообещала поддержать порт в его работе по завершению строительства газопровода
Ангела Меркель заявила, что правительство Германии поддержит завершение строительства газопровода.
Федеральное правительство Германии хочет, чтобы строительство газопровода"Северный поток-2" было завершено.
Как сообщил телеканал MDR, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она находилась с визитом в Штральзунде, где работники местной верфи принимают участие в строительстве части газопровода.
Канцлер прокомментировала угрозы трех сенаторов США в адрес порта Засниц-Мукран, заявив, что санкции, распространяющиеся за пределы территории Соединенных Штатов, являются неправомерными.
"Федеральное правительство и государство сделают все, чтобы помочь порту", – сказала Меркель.
В начале августа трое сенаторов-республиканцев США написали письмо с предупреждением о наложении санкций на членов совета директоров и руководителей высшего звена порта Засниц, если компания не прекратит оказывать логистическую поддержку "Северному потоку-2".
Сенаторы грозились лишить порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме проекту “Северный поток-2”.
Издание отметило, что большая часть газопровода уже проложена. Из примерно 2400 километров в Балтийском море отсутствует около 160.
Порт Мукран в городе Засниц служит логистической базой для завершения трубопровода.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над российским газопроводом "Северный поток-2".
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