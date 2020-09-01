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Меркель заявила, что "Северный поток-2" будет достроен

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Мир
2,2 т.

  • Американские сенаторы пригрозили немецкому порту Мукран в городе Засниц санкциями за поддержку "Северного потока-2"

  • Ангела Меркель назвала угрозы США неправомерными

  • Она пообещала поддержать порт в его работе по завершению строительства газопровода

Ангела Меркель заявила, что правительство Германии поддержит завершение строительства газопровода

Ангела Меркель заявила, что правительство Германии поддержит завершение строительства газопровода.

Федеральное правительство Германии хочет, чтобы строительство газопровода"Северный поток-2" было завершено.

Как сообщил телеканал MDR, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она находилась с визитом в Штральзунде, где работники местной верфи принимают участие в строительстве части газопровода.

Канцлер прокомментировала угрозы трех сенаторов США в адрес порта Засниц-Мукран, заявив, что санкции, распространяющиеся за пределы территории Соединенных Штатов, являются неправомерными.

"Федеральное правительство и государство сделают все, чтобы помочь порту", – сказала Меркель.

В начале августа трое сенаторов-республиканцев США написали письмо с предупреждением о наложении санкций на членов совета директоров и руководителей высшего звена порта Засниц, если компания не прекратит оказывать логистическую поддержку "Северному потоку-2".

Сенаторы грозились лишить порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме проекту “Северный поток-2”.

Издание отметило, что большая часть газопровода уже проложена. Из примерно 2400 километров в Балтийском море отсутствует около 160.

Порт Мукран в городе Засниц служит логистической базой для завершения трубопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над российским газопроводом "Северный поток-2".

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ГерманияСеверный поток-2Ангела Меркель
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