Меркель заявила, что "Северный поток-2" будет достроен

Федеральное правительство Германии хочет, чтобы строительство газопровода"Северный поток-2" было завершено.

Как сообщил телеканал MDR, об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она находилась с визитом в Штральзунде, где работники местной верфи принимают участие в строительстве части газопровода.

Канцлер прокомментировала угрозы трех сенаторов США в адрес порта Засниц-Мукран, заявив, что санкции, распространяющиеся за пределы территории Соединенных Штатов, являются неправомерными.

"Федеральное правительство и государство сделают все, чтобы помочь порту", – сказала Меркель.

В начале августа трое сенаторов-республиканцев США написали письмо с предупреждением о наложении санкций на членов совета директоров и руководителей высшего звена порта Засниц, если компания не прекратит оказывать логистическую поддержку "Северному потоку-2".

Сенаторы грозились лишить порт перспективы "финансового выживания, если он продолжит предоставлять товары, услуги и поддержку" в какой-либо форме проекту “Северный поток-2”.

Издание отметило, что большая часть газопровода уже проложена. Из примерно 2400 километров в Балтийском море отсутствует около 160.

Порт Мукран в городе Засниц служит логистической базой для завершения трубопровода.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, сенаторы США пригрозили оператору немецкого порта Мукран "финансовым разрушением" в случае продолжения работ над российским газопроводом "Северный поток-2".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!