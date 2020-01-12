"Спасибо большое!" Меркель заговорила по-русски после встречи с Путиным. Видео

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с президентом России 11 января попрощалась с Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым на русском языке.

Она поблагодарила российских политиков. Соответствующим видео поделился Telegram-канал Пул N3 (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Спасибо большое! До свидания! Всего хорошего! Спасибо!" – сказала канцлер.

Меркель заговорила на русском языке после встречи с Путиным Коллаж

Добавим, Меркель, выросшая в Восточной Германии, где были размещены советские войска, изучила русский язык в школе в качестве иностранного.

Как писал OBOZREVATEL, Меркель после переговоров с Путиным окончательно подтвердила позицию по "Северному потоку-2" и призвала завершить его строительство, несмотря на санкции США.

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