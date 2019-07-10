Меркель в третий раз за месяц стало плохо на публике. Видео

В среду, 10 июля, канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за месяц испытала на публике приступ дрожи.

На этот раз канцлеру стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах, опубликованных в сети, видно, что приступ длился около минуты и был слабее предыдущих. В кабинете министров ФРГ уже заявили, что с Меркель все в порядке и мероприятие с ее участием проходит в плановом режиме.

Позже Меркель в ходе пресс-конференции отметила, что с ней все хорошо.

"Я в порядке, вам не о чем беспокоиться", – приводит ее слова Bild.

Встреча Меркель и Ринне

Встреча Меркель и Ринне

Встреча Меркель и Ринне

Встреча Меркель и Ринне

Встреча Меркель и Ринне

Встреча Меркель и Ринне

Встреча Меркель и Ринне

Встреча Меркель и Ринне

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине. Лидер немцев складывала перед собой руки, и не могла удержать свое тело – ее начало трясти. Она попыталась унять дрожь, активно меняя положение рук.

Врач предположила, что судороги, которые Меркель испытала во время встречи с Зеленским, могли быть вызваны целым рядом причин: от диабета до обезвоживания.

Второй приступ у канцлера Меркель случился во время публичного мероприятия на встрече с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером 27 июня. У политика, как и во время встречи с Зеленским, сильно задрожали руки и ноги.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!