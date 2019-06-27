Меркель снова стало плохо на публике: момент попал на видео

У канцлера Германии Ангелы Меркель вновь ухудшилось самочувствие во время публичного мероприятия, встречи с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

У Меркель, как и во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, сильно задрожали руки и ноги, пишет Bild (чтобы посмотреть видео, скролльте до конца страницы).

Канцлер пыталась держать себя в руках и ничем не выдать свое состояние. Также она отказалась от предложенной ей воды, хотя в прошлый раз объяснила тремор обезвоживанием. Ее представители заверили, что с ее здоровьем все в порядке.

"Все идет согласно плану. Канцлер чувствует себя хорошо", – сообщили ее помощники.

Также они уточнили, что Меркель не будет отказываться от саммита G20, запланированного на 28 июня.

Впервые о недомогании Меркель заговорили после инцидента на встрече с Зеленским 18 июня. Тогда она и украинский президент длительно время стояли на открытом воздухе в сильную жару, однако в этот раз встреча проходила в помещении.

Ангела Меркель Скриншот

Мнения медиков о причинах такого состояния разделились. Проанализировав кадры, они пришли к выводу, что тремор мог произойти по нескольким причинам, в том числе и из-за стрессов.

"Это обычная ситуация для людей, которые находятся в постоянном нервном напряжении", – рассказала OBOZREVATEL семейный врач Рита Гофман.

Также медики отметили, что это может быть вызвано сахарным диабетом, тепловым или солнечным ударом и обезвоживанием.

Как писал OBOZREVATEL, после инцидента 18 июня в России бурно отреагировали на произошедшее. Пропагандистка Ольга Скабеева пристыдила Зеленского за то, что он не остановил встречу. Президент Украины в свою очередь заявил, что рядом с ним Меркель была в безопасности.

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