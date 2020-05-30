Попытки немецкого экс-канцлера, председателя совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера оскорбить украинского посла – это жалкая попытка нападения на Украину.

Об этом заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, передает "Укринформ". Напомним, в ответ на критику пророссийской позиции по Крыму Шредер в своем подкасте назвал дипломата "карликом из Украины".

"Господин Шредер пытается сыграть блестящего государственника, но он все больше и больше теряет почву под ногами. И нервы. Называть дипломата карликом – это унижение, особенно для государства, которое он представляет, и для его нации", – отметил Мельник.

По его словам, украинцы ничего к Шредеру, кроме жалости, не испытывают. Его постоянные призывы к снятию санкций "являются актом чистого отчаяния", они были и останутся напрасными.

"Господин Шредер войдет в мировую историю как циничный лоббист Кремля в Германии, который презирал агрессивную политику Путина и беззастенчиво оправдывает военные преступления России на Востоке Украины и в Крыму", – заявил Мельник.

Андрей Мельник и Герхард Шредер Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Андрей Мельник, отвечая Герхарду Шредеру, вспомнил о Третьем рейхе.

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