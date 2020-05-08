Медики уточнили ранний симптом коронавируса: появляется на третий день

Исследователи из американского университета установили, что первым симптомом COVID-19 является потеря обоняния – проявляется он обычно уже на 3-4 день болезни.

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Как сообщает EurekAlert, ученые из Университета Цинциннати, что в штате Огайо, США, опросили 103 пациентов с COVID-19. У всех их узнали очередность появления симптомов.

Как оказалось, у 61% опрошенных первым симптомом была именно потеря обоняния, которая давала о себе знать на 3-4 день заболевания. По словам ведущего исследователя Ахмала Седагата, появление этого симптома было напрямую связано с последующим развитием болезни – мол, чем сильнее он себя проявлял, тем тяжелее было последующее состояние пациентов.

"В случаях, когда потеря обоняния была сильной, то пациенты сообщали об ухудшении одышки и более сильной лихорадке", – заявил он.

Ахмал Седагат Colleen Kelley/UC Creative

Это открытие достаточно важное и позволит более эффективно лечить пациентов. Дело в том, что экспериментальный препарат ремдисивир лучше всего проявляет себя на начальных стадиях болезни, а именно об этом говорит потеря обоняния.

"Исторически противовирусные препараты действовали лучше всего, когда их давали на ранних стадиях вирусной инфекции. Предполагается, что то же самое относится и к ремдесивиру", – говорит Седагат.

Кроме того, исследование показало, что потеря обоняния чаще всего наблюдалась у молодых пациентов и женщин, а еще у 50% опрошенных наблюдался насморк, который ранее не считался симптомом COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, у некоторых людей, заразившихся COVID-19, не наблюдается никаких симптомов, кроме сыпи на ногах.

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