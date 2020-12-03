McDonald's изменил рецепт бургеров во всем мире
Компания McDonald's изменила рецепт и технологию сборки своих бургеров.
Как пишет Forbes, изменится, в частности, процесс выпечки булочек (предусмотрено три разных рецепта), их размер.
Ожидается, что булочки станут мягче и темнее, в составе не будет усилителей вкуса. Компания утверждает, что для улучшения текстуры и обжарки будет использовать только натуральные ингредиенты.
Руководство McDonald's внесло изменения и в процедуру хранения продуктов. Ингредиенты для приготовления бургеров должны подаваться на кухню чаще и меньшими партиями.
Среди других изменений:
Размер булочки адаптируют под размер котлеты.
Говяжьи котлеты будут жарить на гриле и небольшими партиями. Лук будут добавлять к ним сразу на этапе обжарки.
Сыр чеддер будут класть в бургер при определенной температуре, чтобы он лучше расплавился на горячей котлете.
В "БигМаке" станет больше фирменного соуса, чтобы он мог равномерно распределиться по всей булочке.
В компании рассказали, что такие изменения планируют внедрять уже с декабря во всех ресторанах сети. Новая рецептура была принята по результатам опроса клиентов.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 100-летний житель города Цзиньцзинь в Китае Чжан Кэминь назвал секретом своего долголетия алкоголь, сигареты и фастфуд. При этом у мужчины нет серьезных проблем со здоровьем, кроме ухудшения слуха.