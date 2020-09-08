Мария Колесникова: кто такая и что известно о ее исчезновении

Члена Координационного совета Беларуси, оппозиционера Марию Колесникову похитили в центре Минска утром в понедельник, 7 сентября.

О похищении Колесниковой сообщило TUT.BY, ссылаясь на свидетельства очевидицы Анастасии. По словам женщины, утром возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

Однако в милиции опровергли свою причастность. Спустя почти сутки, утром 8 сентября, появилась информация, что Колесникова пыталась выехать в Украину.

Члены Координационного совета оппозиции в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов сбежали в Украину в ночь на 8 сентября. Государственная пограничная служба Украины подтвердила их прибытие на территорию нашей страны.

При этом белорусские СМИ сообщили о задержании Колесниковой на границе.

Жизнь и творчество

Мария Колесникова родилась 24 апреля 1989 года в Минске. По образованию она музыкант – окончила Белорусскую государственную академию музыки по специальности флейтист и дирижер.

С 17 лет Колесникова преподавала игру на флейте в одной из минских гимназий. Играла на этом инструменте в оперном театре, Национальном академическом концертном оркестре Республики Беларусь под управлением М. Я. Финберга, а также в Президентском оркестре Республики Беларусь.

Колесникова играла в Президентском оркестре Республики Беларусь. Instagram Марии Колесниковой

В 2007 году она уехала на учебу в Германию, где окончила Высшую школу музыки в немецком Штутгарте, причем сразу два факультета – старинной и современной музыки. Там она освоила игру на барочной флейте.

С 2010 года Колесникова вела активную концертную деятельность как исполнитель, постоянно перемещаясь между Германией и Беларусью. Кроме того, она участвовала в организации международных культурных проектов.

Колесникова участвовала в организации международных культурных проектов. Instagram Марии Колесниковой

Среди них – цикл лекций под названием "Уроки музыки для взрослых" и творческое объединения Artemp, которое провело много различных мероприятий в области современного искусства.

Кроме того, с 2019 года Колесникова является арт-директором белорусского культурного хаба ОК16.

Политическая деятельность

В 2020 году Колесникова возглавила штаб Виктора Бабарико, который выдвигался на пост президента Республики Беларусь на выборах 9 августа 2020 года. В июне 2020 года Бабарико задержали, сейчас он считается политзаключенным.

В интервью TUT.by Колесникова заявила, что для нее самой высшей ценностью является жизнь человека и чувство собственного достоинства.

"Это как раз то, что в Беларуси не является ценностью. Как человек, который занимается искусством и культурой, я понимаю, что через современное искусство можно рефлексировать над проблемами нашего общества, в том числе гендерными вопросами, вопросами равенства и неравенства, свободы или несвободы", – сказала Колесникова.

Высшей ценностью для Колесниковой является жизнь человека и чувство собственного достоинства. gettyimages.com

По ее словам, именно эти общие ценности и объединили ее с бывшим банкиром Виктором Бабарико, избирательный штаб которого она возглавила.

Колесникова стала одним из лидеров акций протеста в Беларуси. gettyimages.com

После того, как еще двух потенциальных конкурентов президента Лукашенко – Валерия Цепкало и Сергея Тихановского – ЦИК не допустил к выборам, Колесникова объединилась с руководителем штаба Цепкало Валерией Цепкало и Светланой Тихановской. Три женщины возглавили кампанию в поддержку Тихановской перед выборами.

Колесникова вошла в Координационный совет оппозиции. gettyimages.com

Вечером 8 августа Колесникову задержала милиция на выходе из штаба, но через полчаса ее отпустили, объяснив, что якобы перепутали с другим человеком.

Колесникова принимала активное участие в многочисленных митингах и акциях протеста в Белоруссии.

Она обращалась к работникам заводов, чиновникам, дипломатам, сотрудникам правоохранительных органов и средств массовой информации, призывая их поддержать акции протеста.

Колесникова активно выступала на митингах и акциях протеста. gettyimages.com

18 августа Колесникова вошла в основной состав Координационного совета белорусской оппозиции, а 19 августа была избрана в его президиум.

31 августа Колесникова объявила о создании совместно с Виктором Бабарико политической партии "Вместе".

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Колесникова обвинила Лукашенко в том, что он создал угрозу национальной безопасности, когда обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину. По ее словам, такие действия подпадают под статью 361 УК Беларуси.

Также она объяснила, что Лукашенко появляется с автоматом, потому что боится участников акций протеста.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 7 сентября, в центре Минска (Беларусь) якобы похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

Члены Координационного совета в Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов сбежали в Украину в ночь на 8 сентября. При этом их коллега Мария Колесникова была задержана на границе.

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