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/Новости мира

Маневр? Япония сделала неожиданное заявление по Курилам

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Япония намерена ускорить переговоры о заключении мирного договора с Россией на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года.

Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. "Я разделяю с президентом Путиным твердое стремление не оставлять нерешенным этот вопрос, который сохраняется уже 70 лет со времен войны", – цитирует его слова "РИА Новости".

Как известно, ранее Токио и Москва выразили готовность продолжить переговоры о мирном договоре.

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Премьер Японии подчеркнул, что они "будут ускорены на основе декларации 1956 года".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Япония
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Узкоглазые несамураи всё в своём вымышленном мирке живут. Рагули это не ваши братья по разуму?
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Засеян Газон
Засеян Газон
Poroshenko Petro, узкоглазые самураи вас на кую видали, как и мы, рвгули
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