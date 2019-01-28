Маневр? Япония сделала неожиданное заявление по Курилам

Япония намерена ускорить переговоры о заключении мирного договора с Россией на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года.

Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. "Я разделяю с президентом Путиным твердое стремление не оставлять нерешенным этот вопрос, который сохраняется уже 70 лет со времен войны", – цитирует его слова "РИА Новости".

Как известно, ранее Токио и Москва выразили готовность продолжить переговоры о мирном договоре.

Премьер Японии подчеркнул, что они "будут ускорены на основе декларации 1956 года".

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