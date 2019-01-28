Маневр? Япония сделала неожиданное заявление по Курилам

Япония намерена ускорить переговоры о заключении мирного договора с Россией на основе Советско-японской совместной декларации 1956 года.
Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. "Я разделяю с президентом Путиным твердое стремление не оставлять нерешенным этот вопрос, который сохраняется уже 70 лет со времен войны", – цитирует его слова "РИА Новости".
Как известно, ранее Токио и Москва выразили готовность продолжить переговоры о мирном договоре.
Премьер Японии подчеркнул, что они "будут ускорены на основе декларации 1956 года".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Москва и Токио 14 января провели переговоры по урегулированию конфликта относительно мирного договора по Курильским островам, на которых МИД РФ выдвинул ультиматум: Япония должна признать итоги Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет РФ над южными Курильскими островами.
Япония анонсировала ''новую эру'' отношений с Россией. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что собирается наконец-то разрешить территориальные споры с РФ и заключить мирный договор.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "в вопросе о Курилах потребуется компромисс, который не будет вступать в конфликт с национальными интересами ни одной из сторон".
22 января в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ относительно вопроса мирного договора по Курильским островам.
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