Македония провалила исторический референдум: что произошло

В Македонии закрылись участки для голосования на референдуме о новом названии страны, который, вероятно, будет признан несостоявшимся.

Для признания необходимо участие не менее 50% зарегистрированных избирателей, а по последним данным избирательной комиссии, пришло только 34,74%, передает "Радио Свобода".

Референдум имеет статус консультативного и не влечет прямых юридических последствий. На него вынесли вопрос: "Вы поддерживаете членство в ЕС и НАТО, принимая Договор между Республикой Македонией и Греческой Республикой?"

Упомянутый договор предусматривает изменение названия государства на Северную Македонию, после чего Греция обещает разблокировать уже давно подготовленное вступление страны в НАТО и переговоры о ее вступлении в Европейский союз.

Для того, чтобы этот договор вступил в силу, независимо от результатов референдума, парламент Македонии должен внести изменения в Конституцию страны о ее названии.

Изменение названия страны, которое нужно для разблокирования ее вступления в НАТО и ЕС, воспринимается в Македонии неоднозначно. Резко против соглашения с Грецией, которое заключило правительство во главе с социалистами, выступает нынешняя национально-консервативная оппозиция. Ее единомышленник, президент Македонии Джорге Иванов, называет изменение названия страны "антиконституционным преступлением".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию обвинили в планах сорвать референдум в Македонии, от которого зависит вступление страны в НАТО.