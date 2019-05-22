"Людей тошнит!" Скабеева выдала новый фейк об украинском языке

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева выдала фейк о том, что большинство населения Украины якобы протестует против принятого закона об украинском языке 5670-д.

Кроме того, она озвучила претензии к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его бездействия в этом вопросе. Наглые антиукраинские выпады Скабеева озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Почему он не скажет про отмену закона того самого?! Людей тошнит от этого закона! 73% украинцев против закона, запрещающего русский язык! Зеленский молчит! Как же так?!" – выкрикнула неадекватная пропагандистка.

Ольга Скабеева Скриншот видео

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