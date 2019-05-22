"Людей тошнит!" Скабеева выдала новый фейк об украинском языке

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева выдала фейк о том, что большинство населения Украины якобы протестует против принятого закона об украинском языке 5670-д.
Кроме того, она озвучила претензии к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его бездействия в этом вопросе. Наглые антиукраинские выпады Скабеева озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Почему он не скажет про отмену закона того самого?! Людей тошнит от этого закона! 73% украинцев против закона, запрещающего русский язык! Зеленский молчит! Как же так?!" – выкрикнула неадекватная пропагандистка.
Ольга Скабеева
Скриншот видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 апреля Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
За соответствующий документ проголосовали 278 народных депутатов, против – 38. Голосование началось со слов спикера парламента Андрея Парубия "Слава Украине!".
Принятие исторического закона вызвало бурную реакцию в России. Так, скандальная спикер МИД России Мария Захарова обвинила Украину в нарушении Минских договоренностей закреплением украинского языка как единственного государственного.
В свою очередь, топ-пропагандист Владимир Соловьев обвинил Украину в поддержке "нацистских" законов и заявил, что украинцы относятся к россиянам, как гитлеровцы к евреям.
Кроме того, он назвал украинский языковой закон дискриминацией прав русскоязычных украинцев и объяснил голосование за него принуждением народа к собственному языку.
Скабеева ранее заявила, что принятие в Украине закона об украинском языке ознаменует окончательную потерю нашей страны Россией.
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