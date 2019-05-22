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"Людей тошнит!" Скабеева выдала новый фейк об украинском языке

12.7тЧитать материал на украинском

Скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева выдала фейк о том, что большинство населения Украины якобы протестует против принятого закона об украинском языке 5670-д.

Кроме того, она озвучила претензии к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за его бездействия в этом вопросе. Наглые антиукраинские выпады Скабеева озвучила в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Почему он не скажет про отмену закона того самого?! Людей тошнит от этого закона! 73% украинцев против закона, запрещающего русский язык! Зеленский молчит! Как же так?!" – выкрикнула неадекватная пропагандистка.

Новости
"Людоедский закон!" Скабеева устроила истерику из-за украинского языка

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

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Темы
российская пропагандаЗакон о языках
Персоны
Ольга СкабееваВладимир Зеленский
Место
Россия
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Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
По мне так тошнит 73% украинцев от этой ибанашки)
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
не то что бы тошнит..от того местечкового суржика,сдобреного перекручеными словами английского происхождения и типа приблатненным волокном,то да есть,а вот литературный украинский язык ,дореформенный.вполне номально воспринимается ..конечно інженерка.директорка ..и прочие шедевры канадіянсько-емігріянтської спільноти, это треш жесткий,но увы .измененное сосзнание этого не видит,просто большинство людей не знает как правильно говорить.а им втюхивают пургу..
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Дурочка. Я руско язычный украинец и я ЗА этот закон. И таких сотни тысячь!!!! Вы прое...ли Украину, вы прое..ли украинцев!!! Хватит самим себе придумывать этот бред
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Кожевников Виктор
Кожевников Виктор
А никто писать за тебя не будет и даже захочешь паспорт для безвиз и бумажки по украинскии заполнить а ошибка испорченный бланк и очереди по новой
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Кожевников Виктор
Кожевников Виктор
Себостьян Прейро, нет ты просто не сталкивался с писать документы например по собственностью в суде да везде где сталкиваешся с чиновниками и зависаешь из за слабого знания украинского языка вот тогда я посмотрю как ты будешь выкручиваться смотри какой патриот
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