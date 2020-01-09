Главная Новости
9 января • обновлено в 16:16
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

"Любой шаг вызовет реакцию!" Иран предупредил США о новых атаках в случае агрессии

654
Читать материал на украинском

После иранских ракетных ударов по военным базам США армия Ирана предупредила, что любой новый враждебный шаг вызовет более сильную реакцию со стороны Исламской Республики.

В своем заявлении в среду иранская армия похвалила Корпус стражей исламской революции (IRGC) за ответные ракетные удары по американским "террористическим силам" в Ираке, пишет издание Tasnimnews.

Напомним, что утром 8 января, аэрокосмические силы IRGC нанесли удар по двум авиабазам США в Ираке, включая авиабазу США в Айн-Асаде в провинции Анбар на западе Ирака, в ответ на убийство США главного иранского антитеррористического командующего генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Война между США и Ираном

Война между США и Ираном

stmegi.com

Новости
"Захватить весь мир": дипломат оценил шансы Ирана в войне против Запада

Армия охарактеризовала такой ответ на американские "террористические и уголовные меры" как неотъемлемое право Ирана, подчеркнув, что безопасность иранской нации и исламского истеблишмента является "красной линией" для вооруженных сил Ирана.

"Враг прекрасно осознает, что повторение любого преступления и злых действий против Ирана превратит пощечину в сокрушительные стальные удары", – говорится в заявлении.

Лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи отметил, что США "получили удар по лицу" и подчеркнул, что присутствие американских сил в регионе только вызывает коррупцию и ему нужно положить конец.

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана также предупредил США, что любой новый злодейский акт вызовет более сильную, сокрушительную и более широкую реакцию Ирана.

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Конфликт США и Ирана
Место
Иран
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги