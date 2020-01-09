"Любой шаг вызовет реакцию!" Иран предупредил США о новых атаках в случае агрессии

После иранских ракетных ударов по военным базам США армия Ирана предупредила, что любой новый враждебный шаг вызовет более сильную реакцию со стороны Исламской Республики.

В своем заявлении в среду иранская армия похвалила Корпус стражей исламской революции (IRGC) за ответные ракетные удары по американским "террористическим силам" в Ираке, пишет издание Tasnimnews.

Напомним, что утром 8 января, аэрокосмические силы IRGC нанесли удар по двум авиабазам США в Ираке, включая авиабазу США в Айн-Асаде в провинции Анбар на западе Ирака, в ответ на убийство США главного иранского антитеррористического командующего генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Война между США и Ираном stmegi.com

Армия охарактеризовала такой ответ на американские "террористические и уголовные меры" как неотъемлемое право Ирана, подчеркнув, что безопасность иранской нации и исламского истеблишмента является "красной линией" для вооруженных сил Ирана.

"Враг прекрасно осознает, что повторение любого преступления и злых действий против Ирана превратит пощечину в сокрушительные стальные удары", – говорится в заявлении.

Лидер исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи отметил, что США "получили удар по лицу" и подчеркнул, что присутствие американских сил в регионе только вызывает коррупцию и ему нужно положить конец.

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана также предупредил США, что любой новый злодейский акт вызовет более сильную, сокрушительную и более широкую реакцию Ирана.

Как писал OBOZREVATEL:

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