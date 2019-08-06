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"Луна для русских": украинец ярко высмеял "космические" планы России

1.1т Читать материал на украинском

Украинский художник Андрей Петренко посвятил карикатуру намерениям России колонизировать луну.

Новой работой он поделился на своей странице в Twitter. На ней изображен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин с пачкой денег в кармане и показывающий пальцем на спутник Земли.

"Рогозин – луна для русских", – лаконично подписал Петренко карикатуру, высмеивающую коррупцию в космической сфере страны-агрессоре и пафосные заявления ее руководства.

Дмитрий Рогозин

Дмитрий Рогозин

Twitter Андрея Петренко

Новости
Космические провалы России: Рогозина уличили в грандиозном обмане Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко опубликовал карикатуру, посвященную масштабным пожарам в Сибири (Россия). На рисунке видно, как президент России Владимир Путин "справляет нужду" с верхушки кремлевского мура прямо на горящие леса.

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Персоны
Дмитрий Рогозин Андрей Петренко
Место
Россия
Тег
Роскосмос
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
А чего этот ХУДОжник не высмеивает украинские реалии? Как Порошенко oбвopoвывaл свой народ с помощью всяких "роттердамов+", якобы реверса газа и Оборонпрома? Это украинскому ХУДОжнику не смешно?
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an and
an and
Mihailova Kristina, допустим, и что? ну так мы, украинцы, взяли его и не выбрали, я про Порошенко...в этом и отличие! Потому с Вас, россиян, весь мир и смееться! Старые маразматики цинично грабят десятилетиями Россию и рассказывают россиянам сказки про врагов вокруг! И вы за них горой..ну не смешно?)
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Луна це Украина!
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