"Луна для русских": украинец ярко высмеял "космические" планы России

Украинский художник Андрей Петренко посвятил карикатуру намерениям России колонизировать луну.
Новой работой он поделился на своей странице в Twitter. На ней изображен глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин с пачкой денег в кармане и показывающий пальцем на спутник Земли.
"Рогозин – луна для русских", – лаконично подписал Петренко карикатуру, высмеивающую коррупцию в космической сфере страны-агрессоре и пафосные заявления ее руководства.
Дмитрий Рогозин
Twitter Андрея Петренко
#Рогозин - #Луна для русских...https://t.co/YlH1uxdWBz pic.twitter.com/XBhEV9yTur— #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) August 6, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Петренко опубликовал карикатуру, посвященную масштабным пожарам в Сибири (Россия). На рисунке видно, как президент России Владимир Путин "справляет нужду" с верхушки кремлевского мура прямо на горящие леса.
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