Сменил партнершу: Лукашенко засветился на публике с новой девушкой. Фото и видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал с участниками венского бала в Минске.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Следуя указаниям распорядителя бала и танцмейстера, участники праздника исполнили польку, падепатинер, галоп и полночную кадриль", – написал он. На кадрах видно, что Лукашенко действительно с задором выполнил все танцевальные движения.

Лукашенко засветился на балу с телеведущей Скриншот из видео

Как пишет tut.by, вопреки ожиданиям, президент Беларуси танцевал не с прошлогодней партнершей, "Мисс Беларусь" 2018 года Марией Василевич.

В этом году в пару с Лукашенко поставили ведущую государственного телеканала "Беларусь 1" Полину Шубу. Медийщицу на днях назначили заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей tut.by

"Следуя указаниям распорядителя бала и танцмейстера, участники праздника исполнили польку, падепатинер, галоп и полночную кадриль": Александр Лукашенко и венский бал в Минске pic.twitter.com/S2bVjZczxD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 30, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер МИД России Мария Захарова опубликовала видео с новогоднего корпоратива ведомства, на котором продемонстрировала дикие танцы.

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