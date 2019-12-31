Главная Новости
31 декабря • обновлено в 02:11
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Сменил партнершу: Лукашенко засветился на публике с новой девушкой. Фото и видео

439
Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко станцевал с участниками венского бала в Минске.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Следуя указаниям распорядителя бала и танцмейстера, участники праздника исполнили польку, падепатинер, галоп и полночную кадриль", – написал он. На кадрах видно, что Лукашенко действительно с задором выполнил все танцевальные движения.

Новости
Писал на русском языке: Лукашенко угодил в нелепую ситуацию

Лукашенко засветился на балу с телеведущей

Лукашенко засветился на балу с телеведущей

Скриншот из видео

Как пишет tut.by, вопреки ожиданиям, президент Беларуси танцевал не с прошлогодней партнершей, "Мисс Беларусь" 2018 года Марией Василевич.

В этом году в пару с Лукашенко поставили ведущую государственного телеканала "Беларусь 1" Полину Шубу. Медийщицу на днях назначили заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

tut.by

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

Лукашенко станцевал на балу с телеведущей

tut.by

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер МИД России Мария Захарова опубликовала видео с новогоднего корпоратива ведомства, на котором продемонстрировала дикие танцы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги