Лукашенко выступил с заявлением о событиях в Беларуси: он попросит помощи у Путина

В субботу, 15 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание, где обсудил ситуацию в стране и сказал о необходимости переговорить с главой РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает "Белта", Лукашенко также заявил, что действующее правительство слагает полномочия (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Главный вопрос – это касается Администрации Президента, Наталья Ивановна (председатель Совета Республики – Ред.), вы подключитесь: правительство, как обычно, после избрания президента слагает полномочия, надо подготовить все документы, сейчас же подписать их, выверить и поручить правительству продолжать свои полномочия до формирования окончательного состава правительства", – сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что в основном правительство сформировано.

"Может быть, будут какие-то нюансы. Я только что говорил с Романом Головченко (премьер-министр – Ред.). Он на месте, работает, все готовы работать. Так что правительство функционирует. Надо формализовать это, чтобы юридическую силу имело. Поэтому указ надо отработать и сейчас же внести", – добавил он.

Также Лукашенко поручил руководителям предприятий встретиться с коллективами и ответить на вопросы рабочих.

"Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет. Потерять хотят работу и предприятия – потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются", – сообщил глава Беларуси.

По словам Лукашенко, ситуация с протестами угрожает не только его стране, но и Союзному государству с Россией.

"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране против фальсификации выборов президента якобы "заводят" люди из-за границы.

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