МоваЯзык

Топ-темы:

Лукашенко сделал первое заявление после протестов в Беларуси

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
13,4 т.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым заявлением после массовых протестов

  • Он отметил, что политика должна быть только одной – люди

  • Глава государства сказал об этом во время рабочей поездки в Пуховичский район Минской области

Александр Лукашенко сделал заявление после протестов

Александр Лукашенко сделал заявление после протестов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в его стране.

Как сообщает БЕЛТА, он заявил, что политика должна быть одна – люди. Свою позицию глава государства озвучил во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.

Как пишет SB.BY, там Лукашенко собрался ознакомиться с реализацией проекта организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.

Ранее в сети появилась информация, что президент Беларуси исчез из Минска. Оказалось, что он отправился с рабочей поездкой на указанное предприятие в Пуховичский район Минской области.

Новость обновляется.

БеларусьМинскПротесты в БеларусиАлександр Лукашенко
Поделиться в Facebook
  2. Мир