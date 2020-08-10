Лукашенко сделал первое заявление после протестов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым заявлением после массовых протестов
Он отметил, что политика должна быть только одной – люди
Глава государства сказал об этом во время рабочей поездки в Пуховичский район Минской области
Александр Лукашенко сделал заявление после протестов.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с первым обращением после протестов в его стране.
Как сообщает БЕЛТА, он заявил, что политика должна быть одна – люди. Свою позицию глава государства озвучил во время визита в Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию.
Как пишет SB.BY, там Лукашенко собрался ознакомиться с реализацией проекта организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.
Ранее в сети появилась информация, что президент Беларуси исчез из Минска. Оказалось, что он отправился с рабочей поездкой на указанное предприятие в Пуховичский район Минской области.
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