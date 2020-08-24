Лукашенко с автоматом: отмечен важный переломный момент в протестах

В день появления Лукашенко с автоматом не было ни одного задержания.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов обратил внимание на то, что 23 августа в Беларуси не было ни одного задержания.

В своем Telegram-канале он также отметил появление Лукашенко в этот день в президентском дворце с автоматом в руках.

"Все обратили внимание на Лукашенко с автоматом, а я обратил внимание, что во вчера в Беларуси во время гигантских демонстраций ни одного задержания", – написал главред.

Telegram Алексея Венедиктова

В сети также обнародовали старое фото, на котором еще молодой Лукашенко стоит в военной форме с автоматом. Скорее всего, снимок был сделан во время его службы в армии.

"Лукашенко с автоматом, когда это не было мейнстримом", – гласит подпись под фото в Telegram-канале "Девяностые".

Лукашенко в молодости с автоматом. Telegram "Девяностые"

В свою очередь министр обороны Беларуси Виктор Хренин пригрозил применить армию против протестующих, если будут случаи нарушения порядка возле памятников Второй мировой войны.

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей – сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", – цитирует его слова "Украинская правда".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Белоруссии Александр Лукашенко 23 августа прилетел на вертолете в свою резиденцию – Дворец независимости. Из него он вышел с автоматом, похожим на АК, но без рожка. Одет Лукашенко был в бронежилет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!