Лукашенко решил подключить Путина и заявил об угрозе для Союзного государства

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация с протестами угрожает не только его стране, но и Союзному государству с Россией.

На совещании по дальнейшим действиям правительства Беларуси Лукашенко сказал о необходимости переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас. Потому что это уже угроза не только Беларуси. Защита сегодня Беларуси – это не меньше, чем защита всего нашего пространства, Союзного государства", – подчеркнул он.

Также президент Беларуси отметил, что видит элементы внешнего вмешательства в ситуацию в стране.

"Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы же методички читали цветных революций", – добавил Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что массовые протесты в стране против фальсификации выборов президента якобы "заводят" люди из-за границы.

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