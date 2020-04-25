В ближайшие пять лет в Беларуси может быть принята новая Конституция.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника 25 апреля, передает "БелТА" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Александр Лукашенко

"Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию", – сказал Лукашенко.

По его словам, предстоящие в 2020 году выборы пройдут в соответствии действующим основным законом.

"Можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", – сказал глава Беларуси.

Президентские выборы в стране должны состояться не позднее 30 августа, точная дата еще не определена.

Напомним:

10 марта президент РФ Владимир Путин, выступая перед Госдумой, поддержал изменения в Конституцию России, которые позволят ему снова переизбраться.

В результате Госдума проголосовала за поправку об обнулении президентских сроков.

Конституционный суд Российской Федерации признал закон о поправке в Конституцию РФ соответствующим основному закону страны.

Как писал OBOZREVATEL, в разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный республиканский субботник. Президент страны Александр Лукашенко также отправился сажать сосны в Чернобыльскую зону.

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