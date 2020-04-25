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25 апреля • обновлено в 22:01
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Лукашенко задумал переписать Конституцию Беларуси

2.3т
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В ближайшие пять лет в Беларуси может быть принята новая Конституция.

Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов во время республиканского субботника 25 апреля, передает "БелТА" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке, скорее всего, будем иметь новую Конституцию", – сказал Лукашенко.

По его словам, предстоящие в 2020 году выборы пройдут в соответствии действующим основным законом.

"Можно однозначно сказать, что мы их будем проводить по Конституции, как я и обещал", – сказал глава Беларуси.

Президентские выборы в стране должны состояться не позднее 30 августа, точная дата еще не определена.

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в разгар пандемии коронавируса COVID-19 в Беларуси решили провести общенациональный республиканский субботник. Президент страны Александр Лукашенко также отправился сажать сосны в Чернобыльскую зону.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
видео Конституция политика
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