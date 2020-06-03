Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

Александр Лукашенко тогда заверил, что не намерен кардинально менять состав кабмина

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил отправить в отставку действующий состав правительства.

Как сообщает "Белта", глава государства подписал соответствующий указ.

Александр Лукашенко отправил правительство в отставку

В первой половине дня белорусский лидер провел совещание, на котором обсуждался новый состав правительства.

В заседании приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Лукашенко заявил, что не собирается радикально менять состав кабмина. По его словам, из правительства должны быть направлены на другую работу только те, кто не справляется с объемом работы в период экономического кризиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь смогла "выкрутиться" и понести меньший урон от мирового кризиса, потому что не останавливала производство из-за пандемии COVID-19,

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