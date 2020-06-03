Главная Новости
3 июня • обновлено в 19:41
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси

  • Президент Беларуси подписал указ об отставке правительства

  • Ранее провел совещание, на котором обсуждал этот вопрос

  • Александр Лукашенко тогда заверил, что не намерен кардинально менять состав кабмина

4.1т
Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко решил отправить в отставку действующий состав правительства.

Как сообщает "Белта", глава государства подписал соответствующий указ.

Александр Лукашенко отправил правительство в отставку

Александр Лукашенко отправил правительство в отставку

В первой половине дня белорусский лидер провел совещание, на котором обсуждался новый состав правительства.

В заседании приняли участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

Лукашенко заявил, что не собирается радикально менять состав кабмина. По его словам, из правительства должны быть направлены на другую работу только те, кто не справляется с объемом работы в период экономического кризиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь смогла "выкрутиться" и понести меньший урон от мирового кризиса, потому что не останавливала производство из-за пандемии COVID-19,

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь Минск
Тег
правительство
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
8
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Мир предупредили об угрозе "разрушающей" второй волны коронавируса.

  • В ВОЗ заявили, что в Украине постепенно стабилизируется ситуация с эпидемией.

  • Ученые нашли способ замедлить распространение коронавируса.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги