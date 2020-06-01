Лукашенко на фоне протестов резко высказался о майдане в стране

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что протестных майданов в его стране не будет.

Об этом он сказал на встрече с председателем Комитета государственной безопасности Валерием Вакульчиком, сообщает БЕЛТА. Отметим, что в последнее время в Беларуси проходят масштабные акции в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты.

"Государственная безопасность – основа основ… Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи: устроить нам майданчик в преддверии или в день президентских выборов. Так они планировали. Хочу предупредить всех этих "майданутых", что майданов в Беларуси не будет", – возмутился белорусский лидер.

Лукашенко резко высказался о протестах в Беларуси

При этом он попросил не проводить аналогии и не сравнивать происходящее в Беларуси, с некоторыми предыдущими событиями в Армении или Украине.

"Не надо нас сравнивать, как недавно газета соседней страны пописывала, что тут у нас появились новые Пашиняны, новые Зеленские и у нас чуть ли не ситуация не то как в Армении, не то в Украине", – сказал Лукашенко.

По его словам, эти люди, которых он назвал, "безусловно, талантливые и главное – патриоты своей страны". Тогда как в Беларуси некоторые граждане "хотят за копейку продать" все, что было создано в стране не только президентом, но и народом.

"Поэтому этого допустить нельзя. Еще раз подчеркиваю, "майданутым" это говорю, что мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране", – заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что в стране никто не мешает гражданам открыто высказывать свою точку зрения. Однако добавил, что нужно придерживаться закона.

"Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста – определены места в Минске и во всех городах есть точки, где можно вести дискуссию. Наше дело – контроль, чтобы вы не вышли за рамки. Шесть точек в Минске – иди дебатируй. Но Комитет госбезопасности вместе с полицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона", – резюмировал Лукашенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гродно задержали блогера Сергея Тихановского и его сторонников, в частности, на предвыборном пикете 29 мая во время сбора подписей за участие в избирательной кампании на президентских выборах его жены Светланы. Из-за это в разных городах Беларуси вспыхнули протесты.

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