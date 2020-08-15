Лукашенко множит себе проблемы и отступает, – Сазонов .

Президент Беларуси Александр Лукашенко, избрав путь силового подавления протестов в стране, пошел по ошибочному сценарию.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал блогер и журналист Кирилл Сазонов. "Лукашенко просто множит себе проблемы. Избив одного человека на глазах других, он получает на его место четырех противников", – заявил он.

"Избили старика – "это мог быть мой отец" – и приходят еще 10. Избили девушку – кто-то видит в ней свою девушку, кто-то свою дочь или сестру. И приходит куча молодых людей, которые не согласны жить в стране, где такие правила игры", – продолжил блогер.

По его мнению, освобождение задержанных участников протеста является попыткой компромисса Лукашенко. "Это вынужденное досрочное отступление", – сказал Сазонов.

По его оценкам, итог марша свободы, который назначен в Беларуси на воскресенье, 16 августа, напрямую зависит от количества его участников.

"Если выйдет тысяча человек, их могут разогнать. Если выйдет 10 человек, их больше никто никогда не увидит. Если выйдет 100 тысяч человек, они пройдут, как хотят, где хотят, остановятся настолько, насколько захотят. Вопрос не в том, готов ли Лукашенко с ними говорить, а в том, готовы ли они говорить с Лукашенко", – подчеркнул журналист.

В этом контексте он напомнил о событиях Революции Достоинства в Украине. "Когда на Майдане было 1,5 тысячи студентов, "Беркут" их жестоко разогнал. Когда вышло 100 тысяч – ни "Беркута", ни Януковича".

Как писал OBOZREVATEL, оппозиционер Светлана Тихановская заявила о намерении создать в Беларуси Координационный совет для обеспечения трансфера власти. 14 августа Тихановская выступила с новым видеообращением с призывом остановить насилие белорусской власти против протестующих.

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