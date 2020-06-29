Лукашенко: Беларусь – единственный союзник Путина, но он не будет за нее воевать

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна осталась единственным союзником России, которого та очень боится потерять. Вместе с тем, он выразил уверенность в том, что лидер РФ Владимир Путин не решится на войну против этого государства.

Свой прогноз Лукашенко озвучил во время встречи с активом Минской области. Фрагмент его выступления показали в эфире телеканала "Беларусь 1". В нем белорусский президент отметил, что Россия сейчас – в глубоком кризисе, в котором ей почти не на кого рассчитывать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Россия оказалась втянутой во все войны и конфликты, появились очень серьезные внутренние проблемы, падение цен на углеводороды, политическая пандемия – обнуление, новая конституция. Единственный союзник, который остался у России, – Беларусь. Я часто Путину об этом говорю: "Я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять, я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь", – сказал Лукашенко.

По его словам, сейчас идет процесс выдавливания России с очень маржинальных рынков – Евросоюза и Украины. Поэтому она просто не может себе позволить воевать против единственного оставшегося союзника.

"Так что, они будут против нас воевать? Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Они не хотят потерять Беларусь экономически, а больше политически. Потому что это сильнейший удар по внутренней политике России", – сделал вывод глава белорусского государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко заявил, что Россия вмешивается во внутренние дела и выборы в стране. Он считает, что за его оппонентами в предвыборной гонке стоят "кукловоды из-за рубежа", включая Российскую Федерацию.