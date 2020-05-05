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5 мая • обновлено в 17:49
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Лукашенко анонсировал помпезный парад в Минске на 9 мая и получил выговор от ВОЗ

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Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о намерении провести большой парад в Минске 9 мая и пригласил на него лидеров других стран. Однако в ВОЗ раскритиковали план белорусского лидера и призвали воздержаться от массовых мероприятий.

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Как пишет БЕЛТА, приглашение главам государств на памятные мероприятия в честь Дня победы Лукашенко озвучил 5 мая.

"Публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего СССР, приехать в Минск и побыть на этом параде. Будем надеяться, что кто-то приедет. Не приедут – мы сами проведем парад, как обычно. Это я говорю про верхушку. А обычных людей будет достаточно со всех республик на этом параде", – сказал президент Беларуси.

"Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар, и где оставшиеся старики и дети почти четыре года жили в болотах, лесах, землянках. Это самая пострадавшая республика – живой памятник той жестокой войне. И здесь надо было собраться, а тем более сейчас", – добавил он.

Вместе с тем Лукашенко высказал мнение, что некоторые могут не приехать даже не из-за боязни чего-то, а якобы просто потому, что надо сохранить лицо.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

"Ввели же карантин, комендантский час (в ряде стран. – Ред.) и так далее. И тут бах – в Беларусь поехали..." – отметил белорусский лидер.

Подытоживая, Лукашенко поделился планами сделать так, чтобы парад в Минске смогли увидеть как можно больше людей по всему миру, а особенно в России.

"Надо попросить российское телевидение показать наш парад россиянам. Это же наши родные братья", – сказал Лукашенко, выразив мнение, что сейчас пандемия якобы используется как фактор в большой политике.

На слова президента Беларуси о помпезном параде тут же отреагировала Всемирная организация здравоохранения, передает БелаПАН.

"Мы очень обеспокоены возможными негативными последствиями проведения такого массового мероприятия в период эпидемии. Особое волнение вызывает возможное участие в этом мероприятии людей пожилого возраста, среди которых отмечается тяжелое течение заболевания и высокий уровень смертности от COVID-19", – сказал официальный представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев.

Он также напомнил, что одна из рекомендаций ВОЗ по итогам апрельского визита в Беларусь миссии экспертов – усиление мер физического дистанцирования, в частности перенос или отмена массовых спортивных, культурных, политических и религиозных мероприятий.

"Скопления людей, при которых невозможно обеспечить дистанцию между людьми 1,5-2 метра, повышают риск передачи вируса и способствуют дальнейшему распространению эпидемии", – подчеркнул Бердыклычев.

В то же время он заявил, что решение относительно выполнения рекомендаций ВОЗ является прерогативой правительства страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко признался, что не особо "парится" из-за зараженных коронавирусом в стране. По его словам, ситуация по заболеваемости пневмониями более важна, чем с COVID-19.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
День Победы Коронавирус
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Тег
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
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Emа Ol
Emа Ol
Правильно, бацька. Тока не забудь Путяшу запросити. На пару потім підете в самоізоляцію.
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