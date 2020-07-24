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Лидер протестного движения в Беларуси оказался поклонником Путина и незаконно посещал Крым

Мир
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Сергей Тихановский постил фото Владимира Путина

Сергей Тихановский постил фото Владимира Путина.

Лидер белорусского протестного движения, блогер Сергей Тихановский оказался поклонником президента России Владимира Путина и незаконно посещал аннексированный Крым.

Как сообщает InformNapalm со ссылкой на Facebook Тихановского, 31 декабря 2016 года он приветствовал читателей с Новым годом и желал им делать больше добрых дел. К посту была подобрана иллюстрация – фото Путина с российским Дедом Морозом, которые держат "Книгу добрых дел".

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7 марта 2017 года в Facebook-ленте Тихановского появился пост Александра Луценко, где он сообщает, что к нему накануне посетили его друзья, – и добавляет фотографию, на которой он обнимает православного паломника Александра Доброва и Сергея Тихановского. В то время Луценко жил в Ялте.

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В Facebook-аккаунте Доброва было найдено сообщение от 4 марта 2017 года с чекином в аэропорту Симферополя и подписью "Крым наш".

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5 марта 2017 года Добров публиковал селфи с Тихановским в автобусе. По данным геолокации, сообщение было сделано в месте под названием Карач. Карач сегодня является западной частью села Скворцово Симферопольского района.

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Находясь в Крыму вместе с Тихановским, Добров признавался, что готов хоть сейчас умереть за Россию, а быть росиянином для него – это исповедовать Христа даже ценой собственной жизни.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в разных городах Беларуси вспыхнули протесты из-за задержания Тихановского в Гродно.

БеларусьАннексия КрымаКрымВладимир Путин
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