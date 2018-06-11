Лидер КНДР сделал тайное предложение Трампу

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын предложил президенту США Дональду Трампу провести второй раунд саммита в столице КНДР ― Пхеньяне.

Источник корейского издания "Чунан ильбо" сообщил, что Ким Чен Ын написал Трампу письмо с приглашением продолжить переговоры уже в июле, передает "РБК".

Сообщается, что зампред ЦК "Трудовой партии" КНДР Ким Ён Чхоль передал это приглашение Трампу еще 1 июня. Также, по информации источника, помимо запланированной встречи на саммите 12 июня, представители КНДР и США встретятся в Нью-Йорке и Пханмунджоме (деревне на линии разграничения в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей. ― Ред.).

"Мы знаем, что Северная Корея и США уже согласились с проведением таких саммитов", — добавил источник издания.

Как писал OBOZREVATEL, первый раунд переговоров Трампа и Ким Чен Ына произойдет 12 июня в Сингапуре. Оба лидера стран уже прибыли туда для подготовки к переговорам.