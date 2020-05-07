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8 мая • обновлено в 01:26
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Япония одобрила экспериментальное лекарство против COVID-19, которое хочет закупить Украина

2.3т
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В Японии дали разрешение на использование экспериментального противовирусного препарата Remdesivir, разработанного в США, для лечения COVID-19.

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Одобрение было получено всего спустя три дня после того, как американская компания-производитель подала соответствующее заявление, передает Reuters.

Remdesivir в свое время был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Однако, он принес эффект при лечении инфекций SARS и MERS.

Препарат производит американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences. Клинические испытания лекарства проводятся на больных с тяжелой формой заболевания международной группой ученых.

Лекарство от коронавируса. Иллюстрация

Лекарство от коронавируса. Иллюстрация

Об эффективности этого лекарства ранее заявляли в США. Министерство здравоохранения Украины сообщило, что ищет возможности, в том числе при помощи дипломатических каналов, для закупки в Америки препарата Remdesivir.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие препараты для лечения коронавируса и вакцины созданы и испытываются в мире сейчас.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Япония
Теги
инфекция вирус лекарства болезнь
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